Galaxy S20'nin Çektiği 8K Videolar Ne Kadar Yer Kaplayacak?

Telefon kullanıcıları çoğu zaman “yetersiz depolama alanı” uyarısıyla karşı karşıya kalıyor. Özellikle son dönemlerde telefonlara eklenen bazı özellikler nedeniyle depolama alanı hemen doluyor. 8K video kaydını destekleyen ilk akıllı telefonlardan birisi olan Galaxy S20 ne kadar depolama alanı kullanacak?

Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra 8K video kaydını destekleyen ilk akıllı telefonlar olarak karşımıza çıktı. Teknoloji anlamında iyi bir inovasyon yakalayan Samsung, 8K videolar sayesinde kullanıcıya ayrıntılı bir video incelemesi sunuyor. Hatta öyle ki kullanıcılar, video karelerinden 33 MP çözünürlüğünde fotoğraf çekme imkanına da sahip. Fakat hal böyle olunca tüm bu yeniliklerin ne kadar alan kaplayacağı merak konusu oldu. Samsung ise bu soru işaretlerini ortadan kaldıracak bir rakam verdi.

Her 8K video dakikada 600 MB yer kaplayacak

Geçtiğimiz gün (11 Şubat) Samsung'un UNPACKED etkinliğinde karşımıza çıkan Galaxy S20’ler bizi en çok 8K video çekebilmesiyle etkiledi. 100 MP kameraya sahip S20’ler, birçok telefon kullanıcısı için oldukça heyecan verici. Fakat "8K videolar ne kadar yer kaplayacak?" sorusu, en çok sorulan sorulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor.

Samsung’a göre Galaxy S20, 8K video için dakikada 600 MB yer kaplıyor. Galaxy S10+’ta her 4K’lık bir video dakikada 350 MB yer kaplıyordu. 8K videoların 4K videolara göre dört kat daha fazla piksele sahip olduğu da düşünülünce 600 MB'ın oldukça etkileyici bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu değer bir telefon için hâlâ yüksek bir rakam çünkü 8K video çekimi için çok fazla işlem gücü gerecek. Bu yüzden Galaxy S20, video başına en fazla 5 dakika çekim yapabilecek.

Telefon 8K videoları saniyede 24 kareyle çekiyor. Fakat 8K videolar için en fazla 30 FPS’ye çıkıyor. Exynos ve Snapdragon yongalar 8K’da en fazla 30 FPS’ye çıkabildiği için 60 FPS gibi bir beklentiye giren kullanıcılar, telefonu bu beklentiyle almaları durumunda hayal kırıklığına uğrayabilir. Yine de 8K video çekebilmenin, teknoloji adına başarılı bir adım oluğunu söylemek mümkün.