Samsung, akıl telefon gibi teknolojilerin geliştirilmesi ve üretiminin yanında farklı akıllı telefon üretici tarafından kullanılan görüntü sensörleri de geliştiriyor. Teknoloji devi şimdi de gerçek zamanlı HDR ve 8K video kaydı yapabilen yeni görüntü sensörünü duyurdu.

Samsung, geçtiğimiz yıl ağustos ayında ilk 108MP ISOCELL Bright HMX görüntü sensörünü duyurmuştu. 108MP ISOCELL Bright HMX, yıl içinde Mi Mix Alpha ve Mi Note 10’da kullanıldı. Görüntü sensörü piyasasında önemli bir yerde olan Samsung, dün 108MP ISOCELL Bright HMX’in ardından gelen yeni görüntü sensörünü tanıttı.

Samsung’un dün akşam Galaxy S20’leri tanıttığı etkinlikte ortaya çıkan 108MP ISOCELL Bright HM1, Tetracell teknolojisinin gelişmiş hali olan Nonacell teknolojisini kullanıyor. Nonacell, Tetracell’in ışık emilimini ikiye katlamak için büyük bir 2.4μm piksel taklit etmek için komşu 0.8μm pikselleri birleştiriyor.

HM1’in Smart-ISO teknolojisi, optimum ISO değerini seçerek daha canlı görüntüler yakalanmasını sağlıyor. Smart-ISO ile daha karanlık ortamlarda yüksek ISO değerleri kullanılırken, ışığın daha çok olduğu ortamlarda düşük ISO değerleri kullanılıyor.

HM1’in gerçek zamanlı HDR teknolojisi, karışık ışık ortamlarında dahi daha doğal görünümlü fotoğraflar ve videolar çekilmesini sağlıyor. HM1, her piksele en uygun pozlama uzunluğunu atayarak aynı anda birden fazla sahnenin yakalayabilir ve hem izleme hem de yakalama modları için gerçek zamanlı HDR görüntüler elde edebilir.

Samsung’un yeni görüntü sensörü, jiroskop tabanlı bir elektronik görüntü sabitleme sağlayan, hızlı ve doğru otomatik odaklama için gelişmiş bir teknoloji olan Super-PD’yi de destekliyor.

HM1, kamera kullanımı sırasında yakınlaştırma yapılırken görüntünün bozulmamasını sağlıyor. Sensör bunu mobil işlemciye yaptırmak yerine, yerleşik bir donanım IP’i kullanarak pikselleri doğrudan dönüştürerek gerçekleştiriyor. Bu şekilde HM1, 108 milyon piksel kullanarak 12MP çözünürlükte 3 kata kadar görüntü büyütmeyi mümkün kılan kullanıcılara sunuyor.

Samsung’un yeni görüntü sensörü olan 108MP ISOCELL Bright HM1’in seri üretimine başlandı. Samsung’un dün akşam düzenlendiği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan Galaxy S20 Ultra’da da bu görüntü sensörü kullanıldı.