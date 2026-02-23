Tümü Webekno
Galaxy S26 Serisi Yeni Bir Sesli Asistana Sahip Olacak: İşte "Hey, Plex" Diyerek Kullanabileceğiniz Perplexity Ajanı!

Samsung, Galaxy S26 serisinde Perplexity'nin yer alacağını ve yeni seride birden fazla yapay zekâ ajanının kullanılabileceğini açıkladı. Perplexity'yi kullanmak için "Hey, Plex" komutu yeterli olacak.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S26 serisiyle yapay zekâ anlayışında büyük bir değişime gidiyor. Şirket, Perplexity’yi Galaxy AI ekosistemine entegre ederek telefonlarda “çoklu yapay zekâ ajanı” dönemini resmen başlatıyor.

Artık kullanıcılar yalnızca tek bir asistana bağlı kalmayacak. Yenilenen Bixby’nin yanına katılan Perplexity, sistem seviyesinde çalışan bağımsız bir yapay zekâ ajanı olarak görev yapacak.

“Hey, Plex” diyerek kullanabileceksiniz

2

Galaxy S26 kullanıcıları, Perplexity’yi özel “Hey, Plex” komutuyla aktif edebilecek. Dileyenler telefonun yan tuşuna uzun basarak da asistana ulaşabilecek.

Bu entegrasyon, Perplexity’yi sıradan bir uygulama olmaktan çıkaracak. Perplexity, Galaxy S26 serisinde Notlar, Takvim, Galeri, Saat, Hatırlatıcılar ve bazı üçüncü parti uygulamalar ile doğrudan entegre çalışabilecek. Örneğin tek bir komutla:

  • Bir soruya yanıt alabilir,
  • İlgili bilgileri not hâline getirebilir,
  • Hatırlatıcı oluşturabilir,
  • Takvime etkinlik ekleyebilirsiniz.

Üstelik tüm bunlar uygulamalar arasında geçiş yapmadan gerçekleşecek.

Galaxy AI artık çoklu ajan ekosistemi

3

Samsung’un vizyonu artık tek bir asistana bağlı bir sistem değil. Şirket, kullanıcıların farklı görevler için farklı yapay zekâ araçlarını tercih ettiğini belirtiyor. Araştırmalara göre kullanıcıların yaklaşık %80’i iki veya daha fazla yapay zekâ ajanı kullanıyor.

Galaxy AI tam da bu nedenle işletim sistemi seviyesinde çalışan ve birden fazla yapay zekâ hizmetini koordine edebilen açık bir ekosistem hâline geliyor.

“Hey, Plex” özelliği ilk etapta yalnızca Galaxy S26 serisinde sunulacak ancak Samsung, desteklenen cihazlar hakkında yakında daha fazla detay paylaşacağını açıkladı. Bu da eski amiral gemisi modellerin de ilerleyen dönemde bu özellikten faydalanabileceği anlamına geliyor.

Samsung Galaxy

