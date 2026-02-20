Üçe Katlanan Telefon Samsung Galaxy Z TriFold'da Sorunlar Ortaya Çıkmaya Başladı: Ekran Bozuluyor!

Bazı kullanıcılar, üçe katlanan Samsung telefon Galaxy Z TriFold'da sorun yaşandığını bildirmeye başladı. Ekranın durduk yere bozulduğu bildirildi.

Samsung, Aralık 2025’te üçe katlanan ilk telefonu Galaxy Z Trifold’u resmen tanıtmıştı. 10 inçlik büyük ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci, üçlü kamera gibi özelliklerle gelen telefon, şirketi yepyeni bir kategoriye sokarken kullanıcıların da ilgisini çekmeyi başarmıştı ve yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı.

Şimdi ise bu telefon hakkında kullanıcıları endişelendiren bir gelişme yaşandı. Bazı kullanıcılar, Reddit üzerinden paylaşımlar yaparak Z Trifold’da sorun yaşamaya başladığını bildirdi. Bu sorunun telefonun iç ekranında ortaya çıktığı ifade edildi.

Ekran durduk yere bozuluyor

Kullanıcılar, Z Trifold cihazlarının ekranının birden bire bozulduğunu ve çalışmamaya başladığını ifade etti. Kullanıcılardan biri, telefonu herhangi bir sorun olmadan 1,5 aydır kullandığını söylerken ortada hiçbir şey yokken bir gün ekranın yeşil olduğunu ve çalışmamaya başladığını aktardı. Yeniden başlatmanın sorunu çözdüğünü söylese de sonraki gün yine aynı şeyin yaşandığını ve tekrar açıp kapatmak zorunda kaldığını belirtti. Ancak üçüncü kez yaşandığında sorunu kapatıp açmak da çözmedi.

Bu sorunun neden yaşandığı konusunda maalesef bir bilgi bulunmuyor. Bir başka örnekte kullanıcı, 5 gün içinde cihazında ekranın beyaza büründüğünü ve tepkisiz kaldığını belirtmiş. Çözüp çözemediği konusunda bilgi yok.

Sorunun yaygın olmadığını eklemek gerek. Öyle ki az sayıda kullanıcıdan şikâyet gelmiş. Bu da öyle genel bir problem olmadığı anlamına geliyor olabilir. Bu tarz sorunların katlanabilir telefonlara özel olmadığını, her telefonda yaşanabileceğini belirtelim. Samsung’dan henüz bir açıklama yok ancak bu sorun büyük ihtimalle kullanıcıların elindeki telefonlardaki bir üretim hatasından kaynaklanıyor.