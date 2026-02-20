Tümü Webekno
Monitörlerde indirim! Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Üçe Katlanan Telefon Samsung Galaxy Z TriFold'da Sorunlar Ortaya Çıkmaya Başladı: Ekran Bozuluyor!

Bazı kullanıcılar, üçe katlanan Samsung telefon Galaxy Z TriFold'da sorun yaşandığını bildirmeye başladı. Ekranın durduk yere bozulduğu bildirildi.

Üçe Katlanan Telefon Samsung Galaxy Z TriFold'da Sorunlar Ortaya Çıkmaya Başladı: Ekran Bozuluyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, Aralık 2025’te üçe katlanan ilk telefonu Galaxy Z Trifold’u resmen tanıtmıştı. 10 inçlik büyük ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci, üçlü kamera gibi özelliklerle gelen telefon, şirketi yepyeni bir kategoriye sokarken kullanıcıların da ilgisini çekmeyi başarmıştı ve yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı.

Şimdi ise bu telefon hakkında kullanıcıları endişelendiren bir gelişme yaşandı. Bazı kullanıcılar, Reddit üzerinden paylaşımlar yaparak Z Trifold’da sorun yaşamaya başladığını bildirdi. Bu sorunun telefonun iç ekranında ortaya çıktığı ifade edildi.

Ekran durduk yere bozuluyor

zf

Kullanıcılar, Z Trifold cihazlarının ekranının birden bire bozulduğunu ve çalışmamaya başladığını ifade etti. Kullanıcılardan biri, telefonu herhangi bir sorun olmadan 1,5 aydır kullandığını söylerken ortada hiçbir şey yokken bir gün ekranın yeşil olduğunu ve çalışmamaya başladığını aktardı. Yeniden başlatmanın sorunu çözdüğünü söylese de sonraki gün yine aynı şeyin yaşandığını ve tekrar açıp kapatmak zorunda kaldığını belirtti. Ancak üçüncü kez yaşandığında sorunu kapatıp açmak da çözmedi.

Bu sorunun neden yaşandığı konusunda maalesef bir bilgi bulunmuyor. Bir başka örnekte kullanıcı, 5 gün içinde cihazında ekranın beyaza büründüğünü ve tepkisiz kaldığını belirtmiş. Çözüp çözemediği konusunda bilgi yok.

Sorunun yaygın olmadığını eklemek gerek. Öyle ki az sayıda kullanıcıdan şikâyet gelmiş. Bu da öyle genel bir problem olmadığı anlamına geliyor olabilir. Bu tarz sorunların katlanabilir telefonlara özel olmadığını, her telefonda yaşanabileceğini belirtelim. Samsung’dan henüz bir açıklama yok ancak bu sorun büyük ihtimalle kullanıcıların elindeki telefonlardaki bir üretim hatasından kaynaklanıyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Performans Testi Sonuçları Ortaya Çıktı Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Performans Testi Sonuçları Ortaya Çıktı
Samsung Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

Dacia Markasının Adı Nereden Geliyor? İşte 'Vay be' Dedirtecek Anlamı

Dacia Markasının Adı Nereden Geliyor? İşte 'Vay be' Dedirtecek Anlamı

Google AMP, Bir Kez Daha Türkiye'de Engellendi: Bu Sefer Karar Farklı Yerden!

Google AMP, Bir Kez Daha Türkiye'de Engellendi: Bu Sefer Karar Farklı Yerden!

Direksiyonu ve pedalları olmayan otomobil Tesla Cybercab'in seri üretimi başladı

Direksiyonu ve pedalları olmayan otomobil Tesla Cybercab'in seri üretimi başladı

Robot Süpürgesini DualSense ile Kontrol Etmek İsteyen Kullanıcı, Yanlışlıkla Sunuculara Sızdı: 6.700 Robotu Tek Tuşla Yönetti!

Robot Süpürgesini DualSense ile Kontrol Etmek İsteyen Kullanıcı, Yanlışlıkla Sunuculara Sızdı: 6.700 Robotu Tek Tuşla Yönetti!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com