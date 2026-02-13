One UI 8.5, Bu Samsung Cihazların Alacağı Son Güncelleme Olacak

Samsung'un 25 Şubat'ta gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde yer vermesi beklenen One UI 8.5, bazı cihazların alacağı son güncelleme olacak.

Samsung'un 25 Şubat'ta gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğinde One UI 8.5 güncellemesine dair yeni detaylara yer vermesi bekleniyor. Samsung, yeni güncellemeyi Galaxy S26 serisiyle birlikte kullanıcılarla buluşturacak ancak bu güncelleme, birçok Galaxy modeli için son büyük özellik güncellemesi olacak.

One UI 8.5 kısa süre içinde eski Galaxy cihazlara da sunulacak fakat aşağıdaki listedeki modeller, bu sürümden sonra One UI 9 ve sonraki büyük güncellemeleri alamayacak.

One UI 8.5'ten sonra güncelleme alamayacak Galaxy cihazlar

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A73 5G

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy M05

Galaxy F14

Galaxy F05

Galaxy XCover 6 Pro

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

One UI 9 ne zaman çıkacak?

One UI 9’un 2026’nın ikinci yarısında yayınlanması bekleniyor ancak yukarıdaki cihazlardan birine sahipseniz, bu sürüm sizin cihazınıza gelmeyecek.