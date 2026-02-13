Tümü Webekno
One UI 8.5, Bu Samsung Cihazların Alacağı Son Güncelleme Olacak

Samsung'un 25 Şubat'ta gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde yer vermesi beklenen One UI 8.5, bazı cihazların alacağı son güncelleme olacak.

One UI 8.5, Bu Samsung Cihazların Alacağı Son Güncelleme Olacak
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung'un 25 Şubat'ta gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğinde One UI 8.5 güncellemesine dair yeni detaylara yer vermesi bekleniyor. Samsung, yeni güncellemeyi Galaxy S26 serisiyle birlikte kullanıcılarla buluşturacak ancak bu güncelleme, birçok Galaxy modeli için son büyük özellik güncellemesi olacak.

One UI 8.5 kısa süre içinde eski Galaxy cihazlara da sunulacak fakat aşağıdaki listedeki modeller, bu sürümden sonra One UI 9 ve sonraki büyük güncellemeleri alamayacak.

One UI 8.5'ten sonra güncelleme alamayacak Galaxy cihazlar

2

  • Galaxy S22
  • Galaxy S22+
  • Galaxy S22 Ultra
  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Z Flip 4
  • Galaxy A73 5G
  • Galaxy A53
  • Galaxy A33
  • Galaxy M05
  • Galaxy F14
  • Galaxy F05
  • Galaxy XCover 6 Pro
  • Galaxy Tab S8
  • Galaxy Tab S8+
  • Galaxy Tab S8 Ultra
  • Galaxy Tab A9
  • Galaxy Tab A9+

One UI 9 ne zaman çıkacak?

3

One UI 9’un 2026’nın ikinci yarısında yayınlanması bekleniyor ancak yukarıdaki cihazlardan birine sahipseniz, bu sürüm sizin cihazınıza gelmeyecek.

Samsung Galaxy One UI

