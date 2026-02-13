Tümü Webekno
Star Fan Fenerbahçe taraftarlarına özel hediye! Amazon'da Sevgililer Günü indirimleri! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

2026'nın En Güçlü Telefonu Olacak Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Basın Görüntüleri Sızdırıldı: İşte Tasarımı ve Yenilikler!

Samsung'un 2026 yılındaki amiral gemisi olacak olan Galaxy S26 Ultra'nın tasarımı artık resmen görücüye çıkmış durumda. Ayrıca telefonun renk seçenekleri de belli oldu.

2026'nın En Güçlü Telefonu Olacak Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Basın Görüntüleri Sızdırıldı: İşte Tasarımı ve Yenilikler!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Akıllı telefon sektörünün merakla beklediği 2026'nın yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, lansman öncesi tüm ihtişamıyla ortaya çıktı.

Güvenilir sızıntı kaynağı Evan Blass (@evleaks) tarafından paylaşılan resmî basın görüntüleri, cihazın tasarımını ve renk seçeneklerini gözler önüne serdi.

Galaxy S26 Ultra dört renk seçeneğiyle geliyor

Sızdırılan basın görüntüleri, Galaxy S26 Ultra’nın şu dört renk seçeneğiyle geleceğini gösteriyor:

  • Siyah
  • Beyaz
  • Kobalt Mor
  • Gökyüzü Mavisi

2

3

4

5

Galaxy S26 Ultra’nın tasarımı, bir önceki model Galaxy S25 Ultra'ya fazlasıyla benziyor ancak dikkatli bakıldığında bazı önemli farklar göze çarpıyor. Yeni modelde köşeler çok daha yuvarlatılmış durumda ve arka kamera ünitesi de yenilenmiş.

Bu arada bilmeyenler için hatırlatalım. Samsung, yeni amiral gemisi serisini 25 Şubat’ta düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak.

Samsung, Yıllar Önce Bıraktığı Bir Özelliği iPhone 18 Nedeniyle Geri Getirecek! Samsung, Yıllar Önce Bıraktığı Bir Özelliği iPhone 18 Nedeniyle Geri Getirecek!
En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu! En Çok Kullanılan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu!
Samsung Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Temu Gümrük Sorununu Çözdü: Temu'dan Dilediğiniz Gibi Sipariş Verebilirsiniz!

Temu Gümrük Sorununu Çözdü: Temu'dan Dilediğiniz Gibi Sipariş Verebilirsiniz!

iOS 26.3 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

iOS 26.3 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler!

Apple Kullanıcılarının iOS 26.3 Güncellemesini Acilen Yüklemeleri Gerekiyor: İşte Nedeni!

Apple Kullanıcılarının iOS 26.3 Güncellemesini Acilen Yüklemeleri Gerekiyor: İşte Nedeni!

Şubat 2026 Chery Fiyat Listesi: İndirim Var Koşun!

Şubat 2026 Chery Fiyat Listesi: İndirim Var Koşun!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com