2026'nın En Güçlü Telefonu Olacak Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Basın Görüntüleri Sızdırıldı: İşte Tasarımı ve Yenilikler!

Samsung'un 2026 yılındaki amiral gemisi olacak olan Galaxy S26 Ultra'nın tasarımı artık resmen görücüye çıkmış durumda. Ayrıca telefonun renk seçenekleri de belli oldu.

Akıllı telefon sektörünün merakla beklediği 2026'nın yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, lansman öncesi tüm ihtişamıyla ortaya çıktı.

Güvenilir sızıntı kaynağı Evan Blass (@evleaks) tarafından paylaşılan resmî basın görüntüleri, cihazın tasarımını ve renk seçeneklerini gözler önüne serdi.

Galaxy S26 Ultra dört renk seçeneğiyle geliyor

Sızdırılan basın görüntüleri, Galaxy S26 Ultra’nın şu dört renk seçeneğiyle geleceğini gösteriyor:

Siyah

Beyaz

Kobalt Mor

Gökyüzü Mavisi

Galaxy S26 Ultra’nın tasarımı, bir önceki model Galaxy S25 Ultra'ya fazlasıyla benziyor ancak dikkatli bakıldığında bazı önemli farklar göze çarpıyor. Yeni modelde köşeler çok daha yuvarlatılmış durumda ve arka kamera ünitesi de yenilenmiş.

Bu arada bilmeyenler için hatırlatalım. Samsung, yeni amiral gemisi serisini 25 Şubat’ta düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak.