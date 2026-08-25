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Rekor Performans Geliyor: Galaxy S27 Ultra'nın İşlemci Testleri Ortaya Çıktı

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Samsung Galaxy S27 Ultra'da kullanılması beklenen Snapdragon 8 Elite Gen 6'nın performans verileri ortaya çıktı.

Rekor Performans Geliyor: Galaxy S27 Ultra'nın İşlemci Testleri Ortaya Çıktı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Qualcomm’un henüz resmi olarak tüm özelliklerini açıklamadığı yeni amiral gemisi işlemcisine dair ilk teknik veriler Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo’da ortaya çıktı. Sızıntıya göre SM8975 model numarasını taşıyan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 yonga seti, Samsung Galaxy S27 Ultra gibi modellerde kullanılabilir.

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Çip, TSMC’nin N2P üretim sürecinden çıkacak. Sızıntı, mobil tarafta performans standartlarının yeniden tanımlanabileceğine işaret ediyor. Gelin tüm detaylarına birlikte göz atalım.

İçerikten Görseller

Rekor Performans Geliyor: Galaxy S27 Ultra'nın İşlemci Testleri Ortaya Çıktı
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Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 neler sunacak?

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İşlemcinin çekirdek mimarisinde 2+3+3 şeklinde dizilmiş yeni bir Oryon CPU yapısının kullanılacağı öne sürülüyor. Bu yapı dahilinde en yüksek performansı üstlenen iki adet ana çekirdeğin 5,01 GHz gibi oldukça yüksek bir frekans hızına ulaşacağı belirtilmiş. Diğer üçerli çekirdek bloklarının ise sırasıyla 4,03 GHz ve 3,74 GHz frekanslarında çalışacağı da gelen bilgiler arasında. Sızdırılan bu rakamlar seri üretim bir mobil işlemci için oldukça ender görülen değerler anlamına geliyor.

Çipin grafik yükünü üstlenecek birimin ise yeni nesil Adreno 850 GPU olması bekleniyor. Grafik birimindeki bu güncelleme, yoğun grafik gücü gerektiren mobil oyunlarda ve ağır iş yüklerinde belirgin bir performans artışı getirecektir. Her ne kadar sızan ilk sentetik test sonuçlarının güç sınırlandırmaları nedeniyle çipin gerçek potansiyelini tam olarak yansıtmadığı belirtilse de 2 nm seviyesindeki mimari ve yüksek saat hızları mobil tarafta heyecan yaratmış durumda.

Samsung cephesinde gelecek yıl çıkması beklenen Galaxy S27 Ultra modelinin yanı sıra olası bir Galaxy S27 Pro sürümünün bu "Extreme" takılı Qualcomm çipini kullanabileceği konuşuluyor. Standart modellerin ise pazara göre Snapdragon 8 Elite Gen 6 veya Exynos 2700 ile gelebileceği iddialar arasında.

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Samsung İşlemci

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