Bu ayın başlarında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ikinci el otomobil alımlarına yönelik getirilen sigorta zorunluluğundan bahsetmiştik. Bu karar; trafiğe kayıtlı araçların sigortasız yollarda olma durumlarını ortadan kaldırması açısından önemliydi.

Bugünse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Resmî Gazete'de yayımlanan "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile galeri işi ile uğraşan vatandaşlar için kısa süreli sigorta uygulaması hayata geçirilmiş oldu.

14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı fıkranın mevcut üçüncü cümlesinde yer alan “durumun” ibaresi “durumların” şeklinde değiştirilmiştir.“Kurum, 27/8/2024 tarihli ve 32645 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesini haiz işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmeleri için sigorta süresini otuz güne kadar indirmeye yetkilidir.”Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.