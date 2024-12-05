İkinci el otomobil alım satımları için yeni uygulama resmen başladı. Vatandaş artık almaya karar verdiği otomobil için devir işleminden önce sigorta yaptırmak zorunda olacak.

İkinci el otomobil satışlarına ilişkin yeni düzenleme resmen başladı. Artık vatandaş, ikinci el otomobil alıp satarken sigorta yaptırmak zorunda olacak. Aksi takdirde aracın devir işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

Önceki uygulama, aracı satın alan kişiye 15 günlük süre tanıyordu. Vatandaş, aracı aldığı sırada zorunlu trafik sigortası yaptırmıyordu. Ancak bu süreçte yaşanan kazalar, aracın eski sahibinin başını ağrıtıyordu. İşte yeni düzenleme ile bu durum ortadan kalkmış oldu.

Noterdeki devirden önce sigorta yapılması gerekecek

Yapılan düzenleme ile ikinci el otomobil satın alan bir vatandaş için sigorta süresi tanınmayacak. Vatandaşın, aracı daha üstüne almadan önce sigorta yapması gerekecek. Böylelikle bir otomobilin trafik sigortası olmadan trafikte gezinmesi imkânsız hâle gelecek. Çünkü sigorta işini halletmeden notere giden vatandaş, devir işlemini gerçekleştiremeyecek.

Yeni düzenleme, oluşabilecek mağduriyetleri giderecek olması nedeniyle vatandaşın faydasına olacak gibi görünüyor. Siz de bu düzenlemeyle ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.