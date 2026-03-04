Game of Thrones Evreninde Geçen Film Geliyor! İşte İlk Bilgiler

Warner Bros. yepyeni bir Game of Thrones evreninde geçecek bir film geliştirmek için kolları sıvadı. Filmin senaryosunun kimin yazacağı belli oldu. Konusu hakkında da iddialar var.

George R.R. Martin tarafından yazılan kitaplardan esinlenen Game of Thrones, dünyanın en sevilen serilerinden biriydi. HBO’nun 8 sezonluk ikonik dizisinin yanı sıra aynı evrende geçen House of the Dragon ve A Knight of the Seven Kingdoms gibi yan dizilerin de çıktığını görmüştük

Şimdi ise Game of Thrones hayranlarını çok heyecanlandıracak bir gelişme daha yaşandı. Birden fazla güvenilir kaynaktan gelen haberlere göre Warner Bros., bir Game of Thrones filmi çekmek için kolları sıvadı.

Andor ve House of Cards yazarı Beau Willimon’un imzasını taşıyacak

Filmden ilk bilgiler de paylaşıldı. Buna göre en başarılı Star Wars yapımlarından olan Andord ve ilk sezonlarıyla büyük başarı yakalamayı başaran House of Cards gibi yapımların arkasındaki isim Beau Willimon, filmin senaryosunu yazacak. Senaryonun ilk taslağını stüdyoya verdiği bile bildirilmiş. Yönetmen veya oyuncular ise henüz belli değil. Vizyona giriş tarihi, çekimlerin ne zaman başlayacağı gibi konularda da bilgi yok.

Henüz resmî bir açıklama yok ancak bazı iddialar var. İddialara göre film, “Fatih Aegon” olarak da bilinen 1’inci Aegon’un hikâyesini anlatacak. Fatih Aegon, Westeros’u fethederek Targaryenlerin nasıl başa geçtiğini anlatacak. Aegon I, Game of Thrones dizisinin geçtiği dönemden önce 300 yıl önce fethetmişti ve yüzyıllar süren Targaryen hanedanlığını başlatmıştı. Eğer doğruysa bu karakteri ekranda görecek olmak ve Targaryenlerin nasıl tahtı ele geçirdiğini görmek çok heyecan verici.