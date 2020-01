George R.R. Martin’den Game of Thrones Finali Açıklaması

Game of Thrones dizisinin ortaya çıkış noktası olan epik roman serisi A Song of Ice and Fire’ın yazarı George R.R. Martin serinin aslında nasıl sona ereceğini açıkladı. Finali film yapma fikirlerinin ise HBO tarafından kabul edilmediğini söyledi.

Game of Thrones dizisi, geçtiğimiz yılın mayıs ayında sona erdi ancak hayranları hala televizyon tarihindeki en büyük yapımlardan biri olan dizinin son sezonu hakkında tam olarak fikir birliğine varamadı. Kitapların yaratıcısı George R.R. Martin dizi yapımcılarını seçtiği yoldan tamamen farklı bir sonla bitebileceğini söyleyerek tartışmaları yeniden alevlendirecek gibi duruyor. Yazar George R.R. Martin Welt’le yaptığı söyleşide diziyi 7. sezondan sonra aslında bir film üçlemesi şeklinde bitirmek istediklerini ve bu konuyu David Benioff ve Dan Weiss’la sıkça konuştuklarını ancak fikrin HBO tarafından reddedildiğini açıkladı. Martin’in aktardıklarına göre HBO’nun filmleri reddetme sebebi sinema filmleri değil televizyon dizileri üretmek istemeleri. HBO’nun her fırsatta dizinin finalini savunduğunu artık hepimiz biliyoruz. Yalnızca HBO’nun uzak kaldığı kısım, hayranların gerçekten finali eleştirmekten çok hikayenin finale varış yolunu, senaryonun hızlı tempoda ilerlemesini ve beklentileri boşa çıkaran mantık hatalarıyla beraber oluşan tutarsızlıkları rahatsız edici bulmuş olması. HBO kararında net İLGİLİ HABER Game of Thrones Yıldızı, The Witcher'ın İkinci Sezonunda Yer Alabilir Game of Thrones cephesinden bir film üçlemesi gelse tepkiler değişir miydi ya da bu karar 8. sezondaki aceleye gelmiş havayı silip atarak unutturabilir miydi bilemiyoruz. Öyle ya da böyle, Game of Thrones bir şekilde büyük finalini gerçekleştirdi ve sona erdi. HBO’nun ise yakın zamanda film çekmeye hiç niyeti yok gibi görünüyor. Kanal şimdilerde serinin Targaryen ailesini detaylı şekilde ele alan yeni dizisi House of Dragon’a mesai harcamaya başlamış durumda. HBO’nun kesin tutumu ve Martin’in itirafları ses getirecek gibi duruyor. Bu açıklamaların dizinin sıkı takipçileri üzerindeki etkisinin ne olacağı ise önümüzdeki günlerde yapılacak yorumlardan belli olacak.

Kaynak : https://bgr.com/2020/01/23/game-of-thrones-ending-hbo-rejected-movie-trilogy-pitch-years-ago/

