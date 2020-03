Game of Thrones Beyond the Wall'un Çıkış Tarihi Belli Oldu

Game of Thrones dizisi geçen sene final yapmış olmasına rağmen ilgili ürünler yayınlanmaya devam ediyor. HBO, GAEA ve Behavior Interactive tarafından geçen yıl haziran ayında duyurusu yapılan Game of Thrones Beyond the Wall oyunun çıkış tarihi belli oldu.

Oyunun duyurusu, Game of Thrones hayranlarına finalden hemen sonra oyunun çıkacağını düşündürmüştü. Hatta oyunun diziye olan ilgiyi bir süre daha canlı tutmak için yayınlanacağı bile düşünülmüştü. Ancak oyunun yayınlanma süreci beklenenden çok daha uzun sürdü.

Game of Thrones Beyond the Wall geçtiğimiz eylül ayında iOS için ön siparişe sunuldu. Ancak bir süre sonra oyun, App Store’dan geri çekildi. Şimdi ise oyunun geliştiricileri, Game of Thrones Beyond the Wall’un 26 Mart’ta yayınlanacağını duyurdular. Ancak 26 Mart’ta mobil oyun sadece iOS kullanıcılarına sunulacak. Android kullanıcıları için oyun 3 Nisan’da yayınlanacak.

Behaviour Interactive, Game of Thrones Beyond the Wall’un fragmanını da yayınladı. Oyun hakkında daha fazla bilgi ve ön kayıt olan kullanıcılara sunulacak hediyeler hakkında bilgilere, oyunun internet sitesinden ulaşılabilir.

Game of Thrones Beyond the Wall'un fragmanı: