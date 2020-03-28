Game of Thrones'un Summer'ı Odin Köpek Kansere Yenik Düştü

Henüz küçük bir yavruyken Game of Thrones dizisinde rol almaya başlayan 'Odin the Northern Inuit' adlı köpek, kansere yenik düştü. Sahiplerinin Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla öğrenilen haber, hayvanseverleri büyük üzüntüye uğrattı.

HBO'nun en çok izlenen dizilerinden biri olan Game of Thrones dizisinde Bran Stark karakterinin Summer adlı köpeğini oynayan 'Odin the Northern Inuit', birkaç aydır mücadele ettiği ağız kanserine yenik düştü ve hayata veda etti. Sahipleri, Odin'in son günlerini sahilde yürüyüşler yaparak ve sevdiği yemekleri yiyerek geçirdiğini söyledi. 10 yaşında olan Odin'in durumunun bu hafta iyice kötüleştiğini de belirttiler.

Odin'in sahipleri, yaptığı Instagram paylaşımında köpeği henüz 7 haftalık bir yavruyken sahiplendiklerini ve o zamandan beri ailenin çok önemli bir parçası olarak gördüklerini belirttiler. Onun başarılarının, bu Instagram paylaşımına sığmayacak kadar çok olduğunu da yazan sahipleri, Odin'in tedavisi için bağışta bulunan ve onlara çok yardımcı olan hayır kurumlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Ayrıca bu paylaşım, Odin'in ölümünü de doğrulamış oldu.

Odin'in ölümü, Game of Thrones hayranlarını üzdü:

Bu haber, Game of Thrones hayranlarını da derinden etkiledi. Dizinin ilk sezonunda Ned Stark (Sean Bean) karakteri, çocuklarının her birinin bir kurt yavrusu evlatlık edinmesini sağlamıştı. Bu kurtlardan Bran Stark'a ait olansa ölümünü öğrendiğimiz Odin'di. Henüz yavruyken bu dizide görünen kurtların özelliklerinden yola çıkılarak, ilerleyen sezonlarda daha farklı hayvanlar bu yavruların büyümüş hali olarak dizide boy gösterdi.

Yakın zamanda Modern Family'nin meşhur bulldogu Stella da hayata veda etmişti. Bu ölüm, dizinin final bölümünden kısa bir zaman sonra yaşandı. Öte yandan geçtiğimiz sene de Fuller House ve Brooklyn Nine-Nine dizilerinde oynayan köpeğin ölüm haberini üzülerek almıştık.