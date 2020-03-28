Köpekler 6 Haftalık Eğitimle Koronavirüsü Tespit Edebilir

Tıbbi Teşhis Köpekleri (Medical Detection Dogs) adlı kurum, köpeklerin 6 haftalık bir eğitim sonucunda koronavirüsü tespit etmeyi öğrenebileceğini söyledi. Kanser, Parkinson ve düşük tansiyonu koklayarak algılayabilen köpeklerin yakında COVID-19 için de kullanılabileceği düşünülüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinden ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 27.862 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüsün (COVID-19) tespit edilmesi büyük önem taşıyor. Çok sayıda tanı kiti kullanılır ve yeni hızlı kitler de piyasaya sürülmeye hazırlanılırken, köpeklerin koronavirüsü tespit edebileceğine dair bir açıklama geldi.

Tıbbi Teşhis Köpekleri (Medical Detection Dogs) adlı kurum, hayvanların COVID-19'a karşı mücadelede hayati öneme sahip hâle gelebileceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre arama köpekleri, 6 haftalık bir eğitimin ardından koronavirüs belirtilerini tespit etmeye yardımcı olabilirler. İngiltere'deki Milton Keynes merkezli yardım kuruluşu, proje üzerinde Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu ve Durham Üniversitesi'yle birlikte çalışıyor.

Köpekler enfekte olmuyor ya da köpekten insana virüs geçmiyor:

Tıbbi Teşhis Köpekleri kurumundan projeye ilişkin yapılan açıklamada, “COVID-19 arayan köpekler hayır kurumunun halihazırda kanser, Parkinson ve bakteriyel enfeksiyonlar gibi hastalıkları tespit etmek için eğittiği köpeklerle aynı şekilde eğitilecek; hayır kurumunun eğitim odasındaki numuneleri koklayarak ve buldukları zaman işaret ederek" denildi. Açıklamada ayrıca köpeklerin cilt sıcaklığındaki küçük değişiklikleri de tespit edebildiği ve bu yüzden potansiyel olarak birinin ateşi olup olmadığını söyleyebileceği vurgulandı.

Kurumun CEO'su ve ortak kurucusu olan Dr. Claire Guest, "Prensipte köpeklerin COVID-19'u tespit edebileceğine eminiz. Şimdi hastalardan virüsün kokusunu nasıl güvenli bir şekilde yakalayabileceğimizi ve bunu köpeklere nasıl sunabileceğimizi araştırıyoruz" dedi. Guest, köpeklerin kullanıldığı yöntemin hızlı olacağını ve Britanya Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS) kısıtlı test kaynaklarının sadece gerçekten ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılmasını sağlayacağını sözlerine ekledi.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Profesör James Logan ise "Önceki çalışmalarımız, köpeklerin sıtma enfeksiyonu olan insanlardan gelen kokuları Dünya Sağlık Örgütü'nün teşhis standartlarının üzerinde bir kesinlikle tespit edebildiğini gösterdi" şeklinde konuştu. COVID-19'da da diğer solunum yolları hastalıklarında olduğu gibi vücut kokumuzun değiştiğini kaydeden Logan, köpeklerin bunu tespit edebilme şansının çok yüksek olduğunu belirtti.

Logan, son olarak "Bu yeni teşhis aracı, kısa vadede COVID-19'a verdiğimiz karşılıkta ama özellikle de önümüzdeki aylarda devrim yaratabilir ve son derece etkili olabilir" ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.