Altered Carbon'un İkinci Sezon Karakterleri Duyuruldu

Netflix'in orijinal yapımlarından olan ve oldukça sevilen Altered Carbon'un yeni sezon kastıyla ilgili resmi bir video yayınlandı.

Netflix'in orijinal yapımlarından olan Altered Carbon'un ikinci sezonuna ait ilk video yayınlandı. Bugün (22 Şubat) yayınlanan videoda, yeni sezonda yer alacak oyuncuları ve canlandıracakları karakterleri görüyoruz. Yeni ekipte göze çarpan ilk isimse Iron Fist ve Luke Cage dizilerinden tanıdığımız Simone Messick oluyor.

Altered Carbon'un yeni sezon kast ekibinin videosuna ve karakter detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. Anthony Mackie - Takeshi Kovacs

Anthony Mackie, Marvel'ın Yenilmezler serisinden tanıdığımız bir oyuncu. Canlandırdığı karakterle ilgili Netflix'in tanımı ise şöyle: "Devrimci bir koruyucu ve eski bir paralı asker olan Kovacs, bir kişi hariç kimseye bağlılık sözü vermedi: Quellcrist Falconer."

2. Simone Missick - Trepp

Luke Cage ve Iron Fist'ten tanıdığımız Missick, yeni sezonda Trepp adlı karakteri canlandıracak. Karakterin Netflix tanımı ise şöyle: "Uzman bir ödül avcısı olan Trepp, Yerleşik Dünyalar'daki herkesin izini sürme yeteneğine sahip."

3. Dina Shihabi - Dig 301

Dina Shihabi, dizinin yeni sezonunda Dig 301 adlı karaktere hayat verecek. Dig 301'in tanımı ise şöyle: "Arkeologlara yardım etmesi için programlanmış olan Dig 301, Poe ile tanıştığında kendine yeni bir amaç edinir."

4. Torben Liebrecht - Colonel Ivan Carrera

Alman oyuncu Torben Liebrecht, yeni sezonda Colonel Ivan Carrera adlı karakteri canlandıracak. Karakter hakkında Netflix şunları söylüyor: "Wedge olarak bilinen bir özel kuvvetler biriminin lideri olan Albay Carrera, Takeshi Kovacs'ın peşinde."

5. James Saito - Tanaseda Hideki

James Saito, dizinin yeni sezonunda Tanaseda Hideki adlı bir Yakuza liderini canlandıracak. Karakterin tanımı ise şöyle: "Asırlık bir Yakuza patronu olan Tanaseda, Harlan's World gezegeninde organize suçlarla ilgileniyor."

6. Renée Elise Goldsberry - Quellcrist Falconer

"Takeshi Kovacs ile arasındaki derin bağ ile bir devrimci lider olan Quell, yaşamla ölüm arasındaki dengeyi yeniden kurma arzusuyla yaşıyor."

7. Chris Conner - Poe

"Asırlık bir gelişmiş yapay zeka olan ve Takeshi Kovacs'ın sadık arkadaşı olan Poe, insan olmanın ne demek olduğunu anlamaya çalışıyor."

Merakla beklenen ve kadrosu bir hayli güçlenen Altered Carbon'un yeni sezon tanıtımının ne zaman yapılacağı hakkında Netflix tarafından henüz bir açıklama yapılmış değil.