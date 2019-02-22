Bulunduğumuz yıl içerisinde yayınlanacak olan Disney+'ın servis ücreti, içinde bulunacak filmler, diziler ve hakkında bilmeniz gereken diğer her şeyi bir araya getirdik.

Eskiden dizi, film veya belgesel izlemek istediğinizde size bu servisi sağlayan sayılı firmalar vardı fakat şimdilerde arasından seçebileceğiniz tonla seçenek mevcut. Şimdi bunlara bir tanesi daha ekleniyor, Disney+. Dünyaca ünlü Hollywood stüdyosu Disney, bu projesiyle Netflix, Amazon, Hulu ve daha birçok firmayı geride bırakmayı planlıyor.

Detaylara gelecek olursak;

Çıkış Tarihi:

Disney+ bu yıl çıkacak fakat tam olarak ne zaman henüz bilmiyoruz. Gelen bilgilere göre ise 2019’un sonlarına doğru piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Kayda değer bilgilerden bir diğeri ise uygulamanın şu an için sadece Amerika’ya geleceği.

Ücreti:

Disney+ uygulamasının aylık abonelik ücretlerinin ne kadar olacağı konusunda tam bir bilgi yok fakat Disney’in CEO’su Bob Iger’ın açıklamasına göre Netflix’ten daha ucuz olacağı biliniyor. Netflix’in Amerika’daki abonelik ücreti 8$ ile 14$ arasında değişiyor, yani Disney+’ın abonelik ücretinin 6$ civarında olacağı tahmin ediliyor. Disney’in hâlihazırda Birleşik Krallık’ta yürürlükte olan uygulaması DisneyLife, abonelerine aylık 4.99£ karşılığında 450’den fazla Disney filmi sunuyor.

İçerikleri:

Bob Iger’ın geçtiğimiz Ağustos ayında yaptığı bir röportajda söylediklerine göre, Disney+, MCU (Marvel Sinematik Evreni) filmleri, Pixar filmleri, Disney filmleri, National Geographic belgeselleri (Fox’la olan anlaşmasından sonra Disney, National Geographic’e de sahip olacak) ve Star Wars filmlerini içerecek. Iger, aynı Netflix’te olduğu gibi Disney+’a özel içeriklerin olacağını da belirtiyor.

Eğer gerçekten söylendiği gibi Netflix’ten ucuz olursa, Disney+’ın dünya çapında büyük bir gelir elde etmesi yüksek ihtimalle gerçekleşecek gibi gözüküyor.