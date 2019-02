Netflix Yeni Korku Dizisi Haunting of Bly Manor'u Duyurdu

Diziyi izleyen herkes tarafından büyük beğeniyle karşılanan Haunting of Hill House'un başarısını devam ettirecek yeni bir dizi geliyor.

The Haunting of Hill House, Netflix'in 2018 yılındaki en büyük hitlerinden biri oldu. Dünyanın en büyük streaming platformundan, diziyi takip edenler ve yeni sezonu iple çekenler için bir iyi bir de kötü haber var.

İyi haber şu ki serinin devamı geliyor. The Haunting of Bly Manor adıyla gelecek olan dizi, 2020'nin şu an belli olmayan bir ayında yayınlanacak. Ancak kötü haber şu ki hikaye bambaşka karakterler ve bambaşka bir macerayı konu alacak.

Yeni sezonda ilk sezonda gördüğünüz karkaterlerin hiçbirini göremeyeceksiniz ancak konsept yine aynı. Büyük ve eski bir evin içerisinde gerçekleşen doğaüstü olayları izleyeceğiz. Dizinin bu sezonu, Türkçeye Yürek Burgusu olarak kazandırılan The Turn of The Screw romanından esinlenerek çekilecek.