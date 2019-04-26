Game of Thrones’un Son Fragmanında Gizli Spoiler Bulundu

Game of Thrones dizisinin son sezonuna girdik. Dizinin üçüncü bölüm fragmanında bir spoilerın gizli olduğu ortaya çıktı.

Game of Thrones dizisi ha geldi, ha gelecek, başladı başlayacak derken neredeyse sezonu yarıladı bile. Şimdi gözler, üçüncü bölümde yapılacak olan büyük savaşa çevrilmiş durumda.

Battle of Winterfell öncesinde hangi insan karakterlerin nerede duracağını hepimiz az çok biliyoruz. Kimin nerede durduğunu, kimin hangi bölgeye gönderildiğini geçtiğimiz bölümde gördük.

Dizinin üçüncü bölüm fragmanında parlaklığı açanlar ise Daenerys’in ejderhalarının nereye konuşlandırıldığını ortaya çıkardı.

Reddit’te ortaya çıkan görüntülerde, Unsullied ordusunun üzerinde ejderhalarımız Drogon ve Rhaegal’i zar zor da olsa görebiliyoruz.

Daenerys’in kalan iki ejderhasının savaşa girmesi çok şaşırtıcı olmasa da bu kadar erken ortaya çıkmaları beklenmiyordu. Ejderhaların kuzeyde bekleyen Jon Snow ve Daenerys’in yanında olması bekleniyordu ama görünüşe göre plan daha farklı olacak.

Sahnenin devamında ejderhalar, kadrajdan çıkıp göremediğimiz bir düşmanın peşine gidiyorlar. Görünmez düşmanın kim olduğu konusunda çeşitli fikirler var. Viserion olabileceği söylenen düşmanın kim olduğunu bu bölümde göreceğiz.

HBO oldukça karanlık ve detayları gizlediği bir fragman yayınladığı için insanlar kanalın bir şeyler gizlediğini düşünüyor. Gerçeği ise bu hafta sonu öğreneceğiz.