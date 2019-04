HBO Asya: “Kendi Game of Thrones’umuzu Yapabiliriz"

Dünya çapında çok büyük bir fenomen haline gelen Game of Thrones’un Asya versiyonu, önümüzdeki 10 yıl içerisinde gelebilir.

Game of Thrones dizisi dünyanın her yerinde milyonlarca insan tarafından takip ediliyor. Dizi, fantastik içeriğinden ziyade entrikalarla dolu karmaşık yapısı ve zengin arka planı ile dikkat çekiyor.

HBO’nun Asya direktörü Jessica Kam-Engle, “Asya, 10 yıl içinde kendi Game of Thrones’unu yaratacak güçte. Şu anda gördüğümüz gibi çok daha fazla büyük bütçeli TV yapımı var, mesela Çin’de, oldukça yüksek yapım değerlerine sahipler” ifadesini kullandı.

Hollywood Reporter’e bir röportaj veren Kam-Eagle, “Hikâyeler açısından bakarsak, Asya imparatorluklarında güç mücadelelerini anlatan drama bolluğu var. Bunlara birkaç ejderha eklersek, Game of Thrones’un temelinde yatan şeyi elde ederiz” diyerek yaklaşımını açıkladı.

(Webtekno ile Avrupa Tarihi: Game of Thrones, kullanılan silahlar ve yerli halkın kullandığı teknolojiler açısından bakıldığında 1450-1500 yılları arası Ortaçağ Avrupası ile benzer özelliklere sahiptir. Stark-Lannister mücadelesi, York ile Lancester hanedanları arasındaki “Güllerin Savaşı” dönemini hatırlatır. İki hanedan arasındaki taht mücadelesinin sonunda gücü elde eden ise Tudor Hanedanlığı olmuştur. Bazı savaşlar, tarihteki büyük savaşların Game of Thrones aileleriyle anlatılmış haline benzer. Örneğin Battle of Bastards aslında Cannae Muharebesi’nin neredeyse kopyasıdır. Red Wedding’in örnekleri ise birden fazla. Yani tarihi olaylardan ilham alınarak yapılamayacak çalışmalar değil. Özellikle Çin ve Japonya tarihi bu konuda çok renkli.)

Kam-Engle, Asya’nın anlatabileceği pek çok hikayesi ve kullanabileceği pek çok yetenekli ismi olduğunu söylüyor. Bölge direktörüne göre konuya büyük ölçekli bakabilecek dizi sorumlularına ihtiyaç var. Öte yandan Asya, ekonomik olarak sorun yaşamıyor. Direktör buna örnek olarak Çin’in pahalı yapımlarını ve Hindistan’ın bir yılda yüzlerce film üretmesini gösteriyor.

Kam-Engle, “Game of Thrones gibi bir yapım, bir ya da iki kişinin eforuyla değil, binlerce uzmanın emeğiyle yaratılıyor. Küresel izleyiciye odaklanma yeteneği gerektiriyor. Dizi, bir günde belki de dört ülkede birden çalışan farklı yapım ekiplerine sahip. Bu tarzda dizi sorumlularımız olmayabilir. Asya’da uzmanlar geleneksel olarak yerel izleyiciye odaklanmak üzere eğitiliyorlar. Bu aşamada dünyayı hedefleyecek profesyonellerimiz yok. Onları dışarıdan getirtmek durumunda kalabiliriz” diyor.

Yine de direktöre göre Asya tarzı Game of Thrones’un başarılı olması, küresel izleyici kadar yerel izleyiciye de hitap etmesinde gizli. “Asyalı izleyicilerin kendi ihtiyaçları var, bunu bypass edip dünyayı hayran bırakacak bir Çin ya da Japon yapımı peşinde koşarsak, yerel izleyicilerimizi de kaybedebiliriz.” diyen Kam-Engle, “Önce kendi mahallemizle ilgilenmeliyiz” ifadesini kullandı.

Açıkçası Asya’nın da kendi hikayelerinde pek çok ejderha olması, bu türden bir kültürel entegrasyonu da kolaylaştırıyor. Özellikle Çin ve Japonya’nın kendine has, kanatsız ejderha figürleri herkes tarafından biliniyor.

(Meraklısına not: Bizim kültürümüzde de ejderha figürü var ancak genelde büyük boy yılanlar gibi tasvir ediliyorlar ve genelde de yılan olarak anılıyorlar. Çince kökenli olduğuna inanılan Lu sözcüğü ve Nûğ Yılan denilen bu yaratıklar, Orta Asya Türk Mitolojisi’nde sık sık karşımıza çıkıyor. Bunlardan en meşhurları da Bükre (Bükrek, Bukra. Bükre çok güzel kız ismi olurmuş.) ve Sangal. Beyaz ya da açık mavi tasvir edilen Bükre iyi, siyah renkli Sangal ise kötü ejderha. Bükre, 9 yıllık bir savaşta Sangal’ı yendikten sonra 1000 yılda bir gelip dünyayı teftiş ediyor.)