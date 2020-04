Sünger Bob'un Yeni Oyununun Çıkış Tarihi Duyuruldu

Sünger Bob'un yeni oyunu SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, 23 Haziran tarihinde sevenleriyle buluşacak. Oyunun normal versiyonunun yanında 2 farklı içerikli versiyonu daha bulunuyor.

Sünger Bob, birçok kişinin en sevdiği animasyon karakteri olarak karşımıza çıkıyor. Bu kadar sevilen bir animasyon karakteri olunca da hâliyle hayranları sürekli olarak yeni içerik talebinde bulunuyor. Şimdiyse Sünger Bob hayranlarını mutlu edecek bir haber geldi. Merakla beklenen SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated oyununun çıkış tarihi resmi olarak yayınlandı.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated; PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformlarında 23 Haziran tarihinden itibaren oynanabilir durumda olacak. Xbox One ve PC platformları için ön satış başladı ancak PlayStation 4 için ön satışların ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Nintendo Switch için olan ön satışlarsa 21 Nisan tarihinde başlayacak.

Normal versiyon 121,50 TL olacak:

Verilen tüm bu tarihler ve ön satış detayları, oyunun normal versiyonuyla birlikte Shiny ve F.U.N. versiyonları için de geçerli. Normal versiyonunun ön sipariş fiyatı Steam'de 121,50 TL olarak açıklanan oyunun ülkemiz için diğer versiyonları hakkında bir fiyat bilgisi bulunmuyor ancak yurt dışında oyunun Shiny versiyonu, 149,99 dolardan F.U.N. versiyonuysa 299,99 dolardan satılacak.

Versiyonlar arasında oldukça büyük farklar olsa da bu versiyonların içerisinde sevimli karakterin hayranlarını çok mutlu edecek figürler, küçük eşyalar, posterler de bulunuyor. Oyunun çıkış tarihiyle birlikte 2 versiyonun fragmanları da yayınlandı. Fragmanları aşağıdan izleyebilirsiniz.