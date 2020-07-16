Gamescom 2020’ye Katılacak 85 Oyun Yayıncısı Açıklandı

Her sene ağustos ayında Almanya’da gerçekleşen ve dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri kabul edilen Gamescom, bu sene koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildi ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen etkinlik çevrimiçi olarak yapılmaya devam edecek. 27 Ağustos’ta bir açılış gecesiyle başlayacak etkinlik, 30 Ağustos’a kadar günlük sunumlar halinde düzenlenecek.
Gamescom organizatörleri, Gamescom 2020’de 85 farklı ortağın yer alacağını doğruladı. Dünyanın en ünlü oyun stüdyolarının yer alması beklenen fuarda, pek çok yeni oyun tanıtılacak, yeni sürprizler gerçekleştirilecek. Gamescom’un açıkladığı ortaklara baktığımızda ise yine dolu dolu bir Gamescom etkinliği bizi bekliyor gibi görünüyor. Activision Blizzard, Astragon, Bandai Namco, Bethesda, Electronic Arts, ESL, Koch Media, Sega, Ubisoft, Wargaming.net, Xbox gibi stüdyoların yer alacağı fuarda, bağımsız oyunlar da dahil olmak üzere pek çok yeni oyunun tanıtımı ve fragmanını izlemeyi umuyoruz.
Gamescom 2020’ye gelmeyen önemli stüdyolar da var
Son derece dolu dolu bir ortaklık listesi yer almasına rağmen Gamescom 2020’nin çevrimiçi olmaması nedeniyle bu fuarı es geçen bazı büyük şirketler yer alıyor. Bu şirketlerin başında Tencent, Sony, Apple, NeyEase, Google ve Nintendo, Capcom, Take-Two ve Warner Bros. Interactive geliyor. Bu şirketlerin pek çoğu dijital etkinliklerini kendi başlarına yapmayı daha uygun görse de Gamescom’da bazı küçük sürprizlerle de karşımıza çıkabilirler.
Gamescom, dijital etkinliğinin ortak listesi hakkında daha fazla bilgi sunmadı, ancak şu anki bilgiler dahi etkinliğin dolu dolu olacağını bizlere gösteriyor.
Gamescom 2020’yi nasıl takip edebilirim?
Daha önceki senelerde 500.000’den fazla insanı ağırlayan devasa fuar Gamescom, bu sene sadece dijital platforma yönelik olacak. Bunun için de özel hazırlıklar devam ediyor. Etkinliği herkesin güzel bir şekilde izleyebilmesi için Gamescom Now isimli bir web sitesi organize edilecek. Burada, etkinlik boyunca yapılan röportajlar, oyun tanıtımları gibi pek çok içerik yer alacak. Elbette bu etkinlikte de Bethesda, Xbox, Ubisoft gibi büyük oyun stüdyolarının kendi etkinliklerini sunacağı düşünülüyor.
Gamescom çevrimiçi etkinliğinde yer alacak stüdyolar:
- 2p Games
- A2 Softworks / Cybernetic Technologies
- Activision Blizzard
- Aerosoft
- Afterburner Studios
- Alersteam
- Alien Pixel Games
- All in! Games
- Altergaze
- Anshar Studios
- Assemble Entertainment
- astragon
- BANDAI NAMCO Entertainment
- Bedtime Digital Games
- Bethesda
- BitComposer
- Bossa Studios
- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
- Cenprom
- Clever Plays
- Curve Digital
- Cybershoes GmbH
- Dark Fracture
- Dotemu
- Drop Bear Bytes
- East Games / Goblinz Studio
- Electronic Arts
- Egosoft
- Enlightened Robot Entertainment
- ESL
- EXOR Studios
- Fast Travel Games
- Focus Home
- Ford / Fordzilla
- FRONTIER DEVELOPMENT
- FusionPlay
- Gamers Health United
- Goldilock One
- GPORTAL
- Headup
- Indie Arena Booth
- IT Sonix
- Khaylan Arts
- Koch Media GmbH
- Lootboy
- Mass Creation
- MediaMarkt e-Business
- Merge Games
- Mixtvision
- Monster Couch
- Neowiz
- Novaquark
- Numbermill
- OWN3D media GmbH
- Payload Studios
- Piece of Cake Studios
- Playtra
- Proletariat
- SATURN XPERION
- Scavengers Studio
- SEGA Europe
- Shedofideas Game Studio
- Streamheroes
- Strictly Limited Games
- Super.com
- Tactical Adventures
- The Fox Software
- The Game Bakers
- Thing Trunk
- Third Shift Studios
- Tin Can Studio
- Toplitz Productions
- Trusted Events GmbH
- Twisted II Studio
- Ubisoft
- Varsav
- Wargaming
- Whisper Interactive (Xiamen) Co., Ltd.
- Wired Productions
- WP Merchandise
- Xbox
- Xeam Solutions
- Yager Development GmbH
- Yooreka Games
- Zordix