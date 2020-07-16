Gamescom 2020’ye Katılacak 85 Oyun Yayıncısı Açıklandı

Fiziksel olarak iptal edilse de çevrimiçi ortamda düzenlenecek Gamescom 2020’ye bu sene 85 oyun yayıncısının katılacağı açıklandı. Bu şirketler arasında Blizzard, Bethesda, Ubisoft, Electronic Arts gibi büyük yayıncılar da bulunuyor.

Her sene ağustos ayında Almanya’da gerçekleşen ve dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri kabul edilen Gamescom, bu sene koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildi ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen etkinlik çevrimiçi olarak yapılmaya devam edecek. 27 Ağustos’ta bir açılış gecesiyle başlayacak etkinlik, 30 Ağustos’a kadar günlük sunumlar halinde düzenlenecek.

Gamescom organizatörleri, Gamescom 2020’de 85 farklı ortağın yer alacağını doğruladı. Dünyanın en ünlü oyun stüdyolarının yer alması beklenen fuarda, pek çok yeni oyun tanıtılacak, yeni sürprizler gerçekleştirilecek. Gamescom’un açıkladığı ortaklara baktığımızda ise yine dolu dolu bir Gamescom etkinliği bizi bekliyor gibi görünüyor. Activision Blizzard, Astragon, Bandai Namco, Bethesda, Electronic Arts, ESL, Koch Media, Sega, Ubisoft, Wargaming.net, Xbox gibi stüdyoların yer alacağı fuarda, bağımsız oyunlar da dahil olmak üzere pek çok yeni oyunun tanıtımı ve fragmanını izlemeyi umuyoruz.

Gamescom 2020’ye gelmeyen önemli stüdyolar da var

Son derece dolu dolu bir ortaklık listesi yer almasına rağmen Gamescom 2020’nin çevrimiçi olmaması nedeniyle bu fuarı es geçen bazı büyük şirketler yer alıyor. Bu şirketlerin başında Tencent, Sony, Apple, NeyEase, Google ve Nintendo, Capcom, Take-Two ve Warner Bros. Interactive geliyor. Bu şirketlerin pek çoğu dijital etkinliklerini kendi başlarına yapmayı daha uygun görse de Gamescom’da bazı küçük sürprizlerle de karşımıza çıkabilirler.

Gamescom, dijital etkinliğinin ortak listesi hakkında daha fazla bilgi sunmadı, ancak şu anki bilgiler dahi etkinliğin dolu dolu olacağını bizlere gösteriyor.

Gamescom 2020’yi nasıl takip edebilirim?

Daha önceki senelerde 500.000’den fazla insanı ağırlayan devasa fuar Gamescom, bu sene sadece dijital platforma yönelik olacak. Bunun için de özel hazırlıklar devam ediyor. Etkinliği herkesin güzel bir şekilde izleyebilmesi için Gamescom Now isimli bir web sitesi organize edilecek. Burada, etkinlik boyunca yapılan röportajlar, oyun tanıtımları gibi pek çok içerik yer alacak. Elbette bu etkinlikte de Bethesda, Xbox, Ubisoft gibi büyük oyun stüdyolarının kendi etkinliklerini sunacağı düşünülüyor.

Gamescom çevrimiçi etkinliğinde yer alacak stüdyolar: