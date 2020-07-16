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  • Gamescom 2020’ye Katılacak 85 Oyun Yayıncısı Açıklandı

Gamescom 2020’ye Katılacak 85 Oyun Yayıncısı Açıklandı

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Fiziksel olarak iptal edilse de çevrimiçi ortamda düzenlenecek Gamescom 2020’ye bu sene 85 oyun yayıncısının katılacağı açıklandı. Bu şirketler arasında Blizzard, Bethesda, Ubisoft, Electronic Arts gibi büyük yayıncılar da bulunuyor.

Her sene ağustos ayında Almanya’da gerçekleşen ve dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri kabul edilen Gamescom, bu sene koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildi ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen etkinlik çevrimiçi olarak yapılmaya devam edecek. 27 Ağustos’ta bir açılış gecesiyle başlayacak etkinlik, 30 Ağustos’a kadar günlük sunumlar halinde düzenlenecek.

Gamescom organizatörleri, Gamescom 2020’de 85 farklı ortağın yer alacağını doğruladı. Dünyanın en ünlü oyun stüdyolarının yer alması beklenen fuarda, pek çok yeni oyun tanıtılacak, yeni sürprizler gerçekleştirilecek. Gamescom’un açıkladığı ortaklara baktığımızda ise yine dolu dolu bir Gamescom etkinliği bizi bekliyor gibi görünüyor. Activision Blizzard, Astragon, Bandai Namco, Bethesda, Electronic Arts, ESL, Koch Media, Sega, Ubisoft, Wargaming.net, Xbox gibi stüdyoların yer alacağı fuarda, bağımsız oyunlar da dahil olmak üzere pek çok yeni oyunun tanıtımı ve fragmanını izlemeyi umuyoruz. 

Gamescom 2020’ye gelmeyen önemli stüdyolar da var

Son derece dolu dolu bir ortaklık listesi yer almasına rağmen Gamescom 2020’nin çevrimiçi olmaması nedeniyle bu fuarı es geçen bazı büyük şirketler yer alıyor. Bu şirketlerin başında Tencent, Sony, Apple, NeyEase, Google ve Nintendo, Capcom, Take-Two ve Warner Bros. Interactive geliyor. Bu şirketlerin pek çoğu dijital etkinliklerini kendi başlarına yapmayı daha uygun görse de Gamescom’da bazı küçük sürprizlerle de karşımıza çıkabilirler.

Gamescom, dijital etkinliğinin ortak listesi hakkında daha fazla bilgi sunmadı, ancak şu anki bilgiler dahi etkinliğin dolu dolu olacağını bizlere gösteriyor. 

Gamescom 2020’yi nasıl takip edebilirim?

Daha önceki senelerde 500.000’den fazla insanı ağırlayan devasa fuar Gamescom, bu sene sadece dijital platforma yönelik olacak. Bunun için de özel hazırlıklar devam ediyor. Etkinliği herkesin güzel bir şekilde izleyebilmesi için Gamescom Now isimli bir web sitesi organize edilecek. Burada, etkinlik boyunca yapılan röportajlar, oyun tanıtımları gibi pek çok içerik yer alacak. Elbette bu etkinlikte de Bethesda, Xbox, Ubisoft gibi büyük oyun stüdyolarının kendi etkinliklerini sunacağı düşünülüyor.
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Gamescom çevrimiçi etkinliğinde yer alacak stüdyolar:

  1. 2p Games
  2. A2 Softworks / Cybernetic Technologies
  3. Activision Blizzard
  4. Aerosoft
  5. Afterburner Studios
  6. Alersteam
  7. Alien Pixel Games
  8. All in! Games
  9. Altergaze
  10. Anshar Studios
  11. Assemble Entertainment
  12. astragon
  13. BANDAI NAMCO Entertainment
  14. Bedtime Digital Games
  15. Bethesda
  16. BitComposer
  17. Bossa Studios
  18. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
  19. Cenprom
  20. Clever Plays
  21. Curve Digital
  22. Cybershoes GmbH
  23. Dark Fracture
  24. Dotemu
  25. Drop Bear Bytes
  26. East Games / Goblinz Studio
  27. Electronic Arts
  28. Egosoft
  29. Enlightened Robot Entertainment
  30. ESL
  31. EXOR Studios
  32. Fast Travel Games
  33. Focus Home
  34. Ford / Fordzilla
  35. FRONTIER DEVELOPMENT
  36. FusionPlay
  37. Gamers Health United
  38. Goldilock One
  39. GPORTAL
  40. Headup
  41. Indie Arena Booth
  42. IT Sonix
  43. Khaylan Arts
  44. Koch Media GmbH
  45. Lootboy
  46. Mass Creation
  47. MediaMarkt e-Business
  48. Merge Games
  49. Mixtvision
  50. Monster Couch
  51. Neowiz
  52. Novaquark
  53. Numbermill
  54. OWN3D media GmbH
  55. Payload Studios
  56. Piece of Cake Studios
  57. Playtra
  58. Proletariat
  59. SATURN XPERION
  60. Scavengers Studio
  61. SEGA Europe
  62. Shedofideas Game Studio
  63. Streamheroes
  64. Strictly Limited Games
  65. Super.com
  66. Tactical Adventures
  67. The Fox Software
  68. The Game Bakers
  69. Thing Trunk
  70. Third Shift Studios
  71. Tin Can Studio
  72. Toplitz Productions
  73. Trusted Events GmbH
  74. Twisted II Studio
  75. Ubisoft
  76. Varsav
  77. Wargaming
  78. Whisper Interactive (Xiamen) Co., Ltd.
  79. Wired Productions
  80. WP Merchandise
  81. Xbox
  82. Xeam Solutions
  83. Yager Development GmbH
  84. Yooreka Games
  85. Zordix
Kaynak : https://gamerant.com/gamescom-2020-publishers-developers-confirmed/
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