Gamescom'un Açılış Gecesinde Duyurulan Tüm Oyunlar ve Paylaşılan Fragmanlar!

En büyük oyun etkinliklerinden biri olan Gamescom'un açılış gecesinde duyurulan tüm oyunlar ve paylaşılan tüm fragmanları derledik.

Dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan Gamescom, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek. Dün akşam da Gamescom’un açılış gecesi resmen gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek onlarca oyundan fragmanlar ve bilgiler paylaşıldı.

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Biz de Gamescom’un açılış gecesinde paylaşılan tüm fragmanları sizler için derledik. The Witcher 3 Remastered’dan LEGO’lardan şehir kurma oyunu LEGO Skylines’a kadar çok sayıda yapım bizi karşılıyor.

The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past is Geralt DLC'sinden ilk fragman

The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered geliyor

Final Fantasy 7 Revelation, 2027 ilkbaharında çıkacak

Gear of War: E-Day

Metro 2039'dan oynanış fragmanı

Nodusfall

Ubisoft'tan XCOM ve Tom Clancy birleşimi yeni oyun Rainbow Six Tactics

Ananta

Silent Hill: Townfall

Tides of Annihilation

Lofsong

Mega Man: Dual Override

Rayman Legends Retold

PUBG Ded.Net

Game of Thrones: War for Westeros oynanış fragmanı

Dust Origins

Exodus, 7 Nisan 2027'de çıkacak

Warlock: Dungeons & Dragons oynanış fragmanı

1,001 Threads of Mizan

Afterworld

Mewgenics

Petit Planet

Stage Tour

Crazy Taxi: World Tour

Turok: Origins

Gravhounds

LEGO Skylines

Path of Exile 2 1.0 versiyon aralıkta geliyor

No Law

Ontos

Zoopunk

Valor Mortis

Murals