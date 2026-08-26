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Gamescom'un Açılış Gecesinde Duyurulan Tüm Oyunlar ve Paylaşılan Fragmanlar!

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En büyük oyun etkinliklerinden biri olan Gamescom'un açılış gecesinde duyurulan tüm oyunlar ve paylaşılan tüm fragmanları derledik.

Gamescom'un Açılış Gecesinde Duyurulan Tüm Oyunlar ve Paylaşılan Fragmanlar!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan Gamescom, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek. Dün akşam da Gamescom’un açılış gecesi resmen gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek onlarca oyundan fragmanlar ve bilgiler paylaşıldı.

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Biz de Gamescom’un açılış gecesinde paylaşılan tüm fragmanları sizler için derledik. The Witcher 3 Remastered’dan LEGO’lardan şehir kurma oyunu LEGO Skylines’a kadar çok sayıda yapım bizi karşılıyor.

The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past is Geralt DLC'sinden ilk fragman

The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered geliyor

Final Fantasy 7 Revelation, 2027 ilkbaharında çıkacak

Gear of War: E-Day

Metro 2039'dan oynanış fragmanı

Nodusfall

Ubisoft'tan XCOM ve Tom Clancy birleşimi yeni oyun Rainbow Six Tactics

Ananta

Silent Hill: Townfall

Tides of Annihilation

Lofsong

Mega Man: Dual Override

Rayman Legends Retold

PUBG Ded.Net

Game of Thrones: War for Westeros oynanış fragmanı

Dust Origins

Exodus, 7 Nisan 2027'de çıkacak

Warlock: Dungeons & Dragons oynanış fragmanı

1,001 Threads of Mizan

Afterworld

Mewgenics

Petit Planet

Stage Tour

Crazy Taxi: World Tour

Turok: Origins

Gravhounds

LEGO Skylines

Path of Exile 2 1.0 versiyon aralıkta geliyor

No Law

Ontos

Zoopunk

Valor Mortis

Murals

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