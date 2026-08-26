Dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan Gamescom, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek. Dün akşam da Gamescom’un açılış gecesi resmen gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek onlarca oyundan fragmanlar ve bilgiler paylaşıldı.
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Biz de Gamescom’un açılış gecesinde paylaşılan tüm fragmanları sizler için derledik. The Witcher 3 Remastered’dan LEGO’lardan şehir kurma oyunu LEGO Skylines’a kadar çok sayıda yapım bizi karşılıyor.
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Gear of War: E-Day
Metro 2039'dan oynanış fragmanı
Nodusfall
Ubisoft'tan XCOM ve Tom Clancy birleşimi yeni oyun Rainbow Six Tactics
Ananta
Silent Hill: Townfall
Tides of Annihilation
Lofsong
Mega Man: Dual Override
Rayman Legends Retold
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Game of Thrones: War for Westeros oynanış fragmanı