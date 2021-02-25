GameStop hisseleri, dün yine yükselişe geçti. Öğleden sonra başlayan yükseliş, hisse senetlerini neredeyse 2'ye katladı. Ancak bu kez, gözle görülebilir bir manipülasyon söz konusu değildi. Peki neler yaşanmıştı? Elon Musk'ın da desteklediği Reddit grubu, bu kez ne yaptı?

Yaklaşık bir ay önce, "GameStop" isimli bir şirketi konuşmaya başlamıştık. Reddit'teki bir grup kullanıcı ile Elon Musk'ın desteklemesiyle bir borsa manipülasyonu yapılmış, ABD'nin en köklü video oyun mağazalarından bir tanesi olan GameStop'un hisse senetlerini birkaç dolardan, neredeyse 500 dolara yükselmişti. Hatta böyle bir şey yapılması, WallStreet'teki finans şirketlerini de zora sokmuştu.

Dün, benzer bir olay yine yaşandı. GameStop hisselerinde yüzde 100 civarında yükseliş yaşandı. Gün içerisinde 50 dolar seviyelerinde işlem gören hisseler, gün sonunun yaklaşmasıyla birlikte uçuşa geçti. 91.71 dolar seviyelerine kadar ulaşan GameStop hisseleri, gün sonunu bu değerle tamamladı. Ancak bu kez neler yaşandığı tam olarak anlaşılamadı. Zira ne Reddit'teki "WallStreetBets" grubu ne de Elon Musk, böyle bir yükselişin sinyalini vermemişti.

GameStop hisselerinde yaşanan artış, Reddit'in çökmesine yol açtı

GameStop'taki yükseliş, WallStreetBets grubunun keyfini yerine getirdi. Ancak tek keyiflenen grup, WallStreetBets değildi. Olayın fark edilmesi üzerine iştahları kabaran yatırımcılar, Reddit'e hücum ettiler. Hatta sistem o kadar yoğunlaştı ki Reddit sunucuları, bir süre hizmet veremedi ve dünyanın en popüler forumlarından biri, dün geçici bir süreliğine çöktü. Peki hiçbir şey olmasa bile mutlaka bir şeylerin yaşandığı bu olayda neler olmuş olabilir?

GameStop'un bu seferki yükselişi, manipülasyon değildi. Yaşanan bir dizi olay, hisselerde yükseliş yaşanmasını sağlamış gibi görünüyor. Bu bağlamda yaşanan olaylardan bir tanesi, GameStop'un en sıkı savunucularından olan Keith Gill'in yaptığı açıklamalardı. Gill, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile yüklü miktarda GameStop hissesi aldığını, böylelikle 100 bin hisse sahibi olduğunu söyledi. Ancak yaşananlar, sadece Gill'in hisse satın almasıyla ilgili değildi.

GameStop'ta önemli bir görevden ayrılma olayı yaşandı

GameStop'ta Finans Müdürü olarak çalışmalarını sürdüren Jim Bell, dün yaptığı bir açıklamayla istifa ettiğini duyurdu. Hatta Insider'da yer alan bir habere göre şirketin yönetim kurulu, Jim Bell'e duyduğu inancı yitirmişti ve bundan sonra aynı yolda yürünemezdi. İşte bu da yatırımcıların keyfini yerine getirmiş gibi görünüyor. Ancak kapalı kapılar ardında bir şeyler yaşanıp yaşanmadığı, hisselerin neden bir anda böyle yükseldiği tam olarak anlaşılabilmiş durumda değil...