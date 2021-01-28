ABD Borsalarında Eşi Benzeri Görülmemiş Olaylar Yaşanıyor

ABD borsalarında eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Gamestop hissselerini yükseltmek için manipülasyon yapan yatırımcılar, şirketin hisse senedi değerini sadece birkaç saatte yüzde 100'den fazla artırdılar. Geçtiğimiz nisan ayında 3.25 dolar olan GME hissesi, an itibarıyla 347 dolardan işlem görüyor.

ABD piyasaları, dün eşi benzeri görülmemiş olaylara sahne oldu. ABD'nin en köklü video oyun satıcılarından bir tanesi olan Gamestop'un hisse senetleri, sadece birkaç saat içerisinde yüzde yüz civarında değer kazandı. Dünyanın dört bir yanından yatırımcıların gözlerine inanamamalarına yol açan yükselişin içinde Elon Musk'ın da olması şaşırtmadı.

Gamestop, pandeminin de etkisiyle çok zorlu bir süreç içine girdi. Geçtiğimiz yıl boyunca her çeyrekte zarar açıklayan şirket, çok sayıda şubesini de kapatmak zorunda kaldı. Hatta bu devasa şirketin hisse senedi değerleri, geçtiğimiz nisan ayında 3.25 dolar seviyelerine kadar düştü. Ancak başlatılan destek kampanyaları ile 2021 yılı, Gamestop için benzeri neredeyse hiçbir zaman görülmemiş bir ralli başlattı. ABD borsalarını manipüle etmeyi başaran yatırımcılar, Gamestop'un hisse senedi değerini 248 dolara kadar çıkarmayı başardılar. Wall Street'in dünkü gündemi, sadece Gamestop'tu.

İşte Gamestop'un dünkü hisse senedi grafiği

Gamestop hisselerindeki yükselişin fitili, Reddit üzerinden ateşlendi. Muhtemelen farklı bir yerde örgütlenerek hisselerin yükseleceği dedikodularını yaymaya başlayan Reddit kullanıcıları, piyasaların hareketlenmesine yol açtı. Yükselişin tam ortasında Elon Musk'ın "Gamestonk" paylaşımı, Gamestop'un hisselerini tekrardan uçuşa geçirdi. Yaptığımız son kontrollere göre şirket hisseleri, an itibarıyla 347 dolardan işlem görüyor.

Yaşanan olay, özellikle de küçük yatırımcılara kar ettirdi. Ancak başta Melvin Capital olmak üzere hizmet veren ve Gamestop hisselerinde açık pozisyon tutan dev şirketler, pozisyonlar kapanınca milyarlarca dolar kayıp yaşamış oldular. Yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Özgür Demirtaş, bu olayı şöyle açıkladı; "Finans piyasalarında tarihin en önemli günlerinden biri yaşanıyor. Dün ve bugün küçük yatırımcıların büyük yatırımcıları paramparça ettiği günler olarak geçecek tarihe. Ben de mutluyum. Elon’a da helal olsun biraz da o başlatmış oldu olayı."

Ortalık kolay kolay durulacak gibi görünmüyor

Yaşanan olaylar, ABD Hazine Bakanlığı'nın dikkatinden kaçmadı. Sözcü Jen Psaki tarafından yapılan açıklamalarda, Gamestop hisselerinde yaşanan yükselişin Joe Biden ve ekibi tarafından yakından takip edildiği ifade edildi. Bu arada, yapılan manipülasyonun suç olduğunu açıkça belirtmek gerekiyor. Beyaz Saray, konuyla ilgili olarak soruşturma başlatabilir...