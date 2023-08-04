Garanti BBVA'nın kripto para işine girdiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre cüzdan ve transfer işlemlerine imkan tanıyan "Garanti BBVA Kripto", banka çalışanları tarafından test edilmeye başladı.

Son yılların en çok tartışılan yatırım araçlarından kripto varlıklar, artık hayatımızın bir gerçeği. Neticede 1 trilyon dolarlık bir piyasadan bahsediyoruz ve hal böyleyken kripto varlıkları yok saymak mümkün değil. Görünen o ki piyasalarda genel bir boğa beklentisi yaşanıyorken, bankalar da bu sektörün gerisinde kalmak istemiyorlar.

Türkiye'deki en popüler özel bankalar arasında yer alan Garanti BBVA'nın kripto işine girmek için kolları sıvadığı ortaya çıktı. Webrazzi'den Gözde Ulukan'ın haberine göre banka, kripto cüzdan ve transfer işlemlerini mümkün kılan yeni bir hizmet oluşturdu. "Garanti BBVA Kripto" olarak isimlendirilen bu yeni sistemin, an itibarıyla Garanti BBVA bünyesinde çalışan personeller tarafından deneyimlendiği ifade ediliyor.

Çok yakında, banka müşterileri de bu hizmetten faydalanabilir!

Aslına bakacak olursak Garanti BBVA, kripto para camiasına giriş için bir süredir hazırlık yapıyordu. Bu bağlamda; geçtiğimiz yılın sonlarına doğru açılan bazı iş ilanları, bunun en net göstergesiydi. Garanti BBVA, o dönemlerde "kripto varlık uzmanı" unvanıyla çalışacak eleman arayışındaydı. Gelinen son noktada hazırlık sürecinin tamamlandığı yorumunu yapabiliriz. Garanti BBVA'nın çalışanlarına gönderdiği şirket içi e-posta, yapılan çalışmaların şu an için test edildiğinin de açık bir göstergesi.

Edinilen bilgilere göre Garanti BBVA Kripto, ilerleyen dönemlerde Binance gibi bir borsa haline de gelecek. Kullanıcılar, bu yeni platform üzerinden kripto alım-satım işlemlerini de gerçekleştirebilecekler. Ancak tüm bunların son kullanıcıya ne zaman ulaşacağı henüz belli değil. Şirket muhtemelen, çalışanlarıyla gerçekleştireceği test aşamasından sonra tüm müşterilerine Garanti BBVA Kripto hizmetini sunmaya başlayacak.