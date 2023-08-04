ABD Başkanı Joe Biden, Bitcoin sevdalılarını bir anda heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Ancak işin aslı çok başka.

ABD Başkanı Joe Biden, 3 Ağustos’ta “Bir bardak Joe hiç bu kadar iyi tatmamıştı.” açıklamasıyla ilginç bir video paylaştı. Söz konusu videoda Biden, üzerinde kendi fotoğrafı ve seçimlere işaret eden “2024” ibaresinin olduğu bir bardaktan kahve içiyor, “Kahvemi koyu severim.” diyordu.

Fakat Biden’ın kendi fotoğrafı üzerine konan bir efekt, kripto para camiasında bir heyecana yol açtı. Biden’ın gözlerinin üzerine ışıldayan kırmızı lazer efekti konmuştu. Bu lazer efektinin Bitcoin için bir anlamı vardı.

Biden, Bitcoin’ci mi oldu?

Biden’ın gözlerine eklenen lazer efekti, Bitcoin ilgilileri tarafından sıkça profil fotoğraflarında kullanılan bir efekt idi. Özellikle 2021 yılında Bitcoin’in fiyatının 100 bin doları aşması için sosyal medyada başlayan akımda kendisini göstermişti.

Bu akıma Paris Hilton, Tom Brady ve Elon Musk dahi katılmıştı. Efekt, Bitcoin ve genel olarak kripto para piyasaları için boğa umudunun olduğunu simgeliyordu.

Doğal olarak Biden’ın bu efekti kullanması, Bitcoin’e destek verdiği şeklinde yorumlandı. Ancak Biden yönetimi, bugüne kadar kripto paralara ve Bitcoin’e sert bir şekilde karşı çıkıyordu, çıkmaya da devam ediyor.

Peki işin aslı ne?

İşin aslı ise Bitcoin ve kripto paralardan çok uzak. Biden’ın resmi aslında internet camiasında kendisi için oluşturulan bir alternatif benlik olan “Dark Brandon”a göndermeydi. Kendisinin “Kahvemi koyu seviyorum (I like my coffee dark)” sözü de bunu kanıtlıyor.

Dark Brandon’a gönderme içeren ilk görseller de 26 Nisan’dan bu yana Biden’ın seçim kampanyası oluşturulan internet sitesinde kullanılıyor.

Orijinal Dark Brandon: