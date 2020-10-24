Garmin, bugün oyunculara özel ürettiği Instinct eSports Edition akıllı saatini tanıttı. Akıllı saat, Instinct modeliyle aynı özellikleri taşıyordu. Ayrıca akıllı saati kullanan oyuncu, Garmin'in 'Stre3amup!' yayın uygulamasıyla yayına kendi vücut durumunu yansıtabilecek.

Saatleri ve teknolojik ürünleriyle bilinen popüler isim Garmin, elektronik spor dünyasına odaklanan yeni bir akıllı saatini tanıttı. Daha yeni Hindistan'da Instinct ve Fenix serilerini çıkaran şirket, bu kez e-spor sahnelerinde oyuncuların ve diğer kullanıcıların ilgi odağı olmanın peşinde koşuyor.

Garmin'in bugün tanıttığı oyunculara yönelik olan akıllı saati, yeni tanıtılan Instinct modelinin farklı bir versiyonu oldu. Akıllı saat, 'Instinct eSports Edition' ismliyle çıkış yaptı. Akıllı saat, şirketin açıklamasına göre yoğun bir şekilde oyun oynandığı sırada oyuncuların kalp atış hızını ve stres seviyesini ölçecek.

Oyuncuların vücutlarının oyuna nasıl tepki verdiğini görülmesini sağlayacak:

Garmin tarafından yapılan açıklamaya göre Instinct eSports Edition ile birlikte e-sporcular, vücutlarının yoğun rekabete karşı nasıl tepki verdiğini tek bir dokunuşla görebilecekler. Garmin'in oyunculara odaklı akıllı saati, Instinct modelinde bulunan tüm sensörleri ve özellikleri aynı şekilde taşıyor.

Ancak akıllı saat, Garmin'in 'eSports modu' olarak açıkladığı bir özelliğe de sahip. Bu özellik sayesinde akıllı saat, kullanıcısı oyun oynarken yalnızca oyuncunun kalp atış hızını, enerjisini ve stres seviyesini ölçmeye odaklanıyor. Ayrıca bu saati kullanan bir oyuncu, Garmin'in resmi yayın yazılımı 'Stre3amup!' sayesinde yayınlarına kendi vücutlarının durumunu yansıtabiliyor.

Fakat Garmin Instinct eSports Edition'un normal Instinct modeline göre eksik kaldığı ufak tefek şeyler de bulunuyor. Şirketin diğer Instinct modelleri olan Camo, Tactical ve Surf güneş enerjisiyle şarj olabilirken Instinct eSports Edition maalesef bu özelikten yoksun durumda.

Garmin'in oyunculara özel olarak ürettiği Instinct eSports Edition serisi akıllı saati, şirketin resmi internet sitesinde 299 dolarlık fiyat etiketiyle (yaklaşık 3.380 TL + vergiler) satışa sunuldu.