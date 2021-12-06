Gazi Endüstri Topluluğu, bu sene 16.sını gerçekleştireceği Kariyer Günleri’nde ‘Sektör Işıkları’ sloganı ile tüm üniversite öğrencilerine kariyer yolunda önemli deneyimler kazandırmaya hazırlanıyor. Bu sene online olarak gerçekleşecek etkinlik 2 gün sürecek.
Sektörünün lideri firmalardan öne çıkmış isimlerin ağırlanacağı Kariyer Günleri’nde katılımcılara bu firmaları yakından tanıma fırsatı sunmak ve kariyer rotalarını oluşturmalarında katkı sağlamak amaçlanırken; sosyal oturumlar ile birlikte gün sonunda günümüz tanınmış isimleri ile birlikte keyifli vakit geçirilmesi hedefleniyor.
Şirket oturumları, workshoplar ve çekiliş sürprizleri ile aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir etkinlik:
İki gün boyunca toplam 10 oturuma yer verilecek olan etkinlikte şirket oturumlarının yanı sıra çeşitli workshoplar ve çekiliş sürprizleri yer alacak. 7-8 Aralık’ta gerçekleşecek etkinlikte Kipaş Holding, Loreal, Anadolubank, Ak Gıda, Ford Otosan, Aselsan gibi sektörlerinin devi firmalar yer alacak.
Sektörünün öncü firmalarından etkinliğe katılım gösterecek bazı isimler ise şöyle:
- Gökhan Azakpur - Kipaş Holding İnsan Kaynakları Direktörü
- Murat Selman Başar - L'Oréal Tüketici Ürünleri Divizyonu Satış Direktörü
- Ali Rıza Aksoy- Ford Otosan İnsan Kaynakları Lideri
- Şahin Boydaş- RemoteTeam Ceo/ Gusto Türkiye Temsilcisi