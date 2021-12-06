Gazi Üniversitesi Endüstri Topluluğu'nun bu sene 16.sını gerçekleştireceği Kariyer Günleri 7 Aralık'ta başlıyor. İki gün sürecek olan etkinlik online olarak gerçekleşecek.

Gazi Endüstri Topluluğu, bu sene 16.sını gerçekleştireceği Kariyer Günleri’nde ‘Sektör Işıkları’ sloganı ile tüm üniversite öğrencilerine kariyer yolunda önemli deneyimler kazandırmaya hazırlanıyor. Bu sene online olarak gerçekleşecek etkinlik 2 gün sürecek.

Sektörünün lideri firmalardan öne çıkmış isimlerin ağırlanacağı Kariyer Günleri’nde katılımcılara bu firmaları yakından tanıma fırsatı sunmak ve kariyer rotalarını oluşturmalarında katkı sağlamak amaçlanırken; sosyal oturumlar ile birlikte gün sonunda günümüz tanınmış isimleri ile birlikte keyifli vakit geçirilmesi hedefleniyor.

Şirket oturumları, workshoplar ve çekiliş sürprizleri ile aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir etkinlik:

İki gün boyunca toplam 10 oturuma yer verilecek olan etkinlikte şirket oturumlarının yanı sıra çeşitli workshoplar ve çekiliş sürprizleri yer alacak. 7-8 Aralık’ta gerçekleşecek etkinlikte Kipaş Holding, Loreal, Anadolubank, Ak Gıda, Ford Otosan, Aselsan gibi sektörlerinin devi firmalar yer alacak.

Sektörünün öncü firmalarından etkinliğe katılım gösterecek bazı isimler ise şöyle: