Sabah saatlerinde özellikle Ege bölgesindeki illerden gelen 'sarı gökyüzü' görüntülerinin ardından bir diğer sıra dışı hava olayı haberi de Gaziantep'ten geldi. Şehirde akşam saatlerinde yoğun bir kum fırtınası etkili oldu.

Türkiye bu sabah devam eden yangın haberleriyle birlikte bir yandan da özellikle Ege bölgesindeki bazı illerden gelen 'sarı gökyüzü' haberleri ile güne başladı. Başta İzmir olmak üzere Balıkesir, Bursa gibi pek çok şehirde gökyüzü sarı renge boyandı, güneş turuncu görünüyordu. Bu tedirgin edici duruma ilişkin açıklamalar gecikmedi, uzmanlar durumun sebebinin yangınlar olduğunu söyledi.

Bu haberle başlayan gün, bir diğer sıra dışı hava olayıyla devam ediyor. Gaziantep'te akşam saatlerinde önce kenti toz bulutları kapladı. Şehitkamil ilçesine bağlı Beykent Mahallesi'nde başlayan yağmurla birlikte şehrin farklı bölgelerine yayılan toz bulutları, kimi bölgelerde yoğun bir fırtınaya dönüştü.

Kentin farklı bölgelerinden görüntüler gelmeye başladı:

Şehir genelinde etkisini gösteren kum fırtınası sonrası Gaziantepli vatandaşlar sosyal medyada kentin farklı bölgelerinden şaşkına çeviren anların video ve fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Görüntülerde kimi bölgelerde yalnızca havada bir toz bulutu görülürken kimi bölgelerde ise ciddi ve kuvvetli bir fırtınanın bölgeyi etkilediği görülüyor.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde kimi illerde özellikle Suriye üzerinden geldiği tahmin edilen kum fırtınaları dönem dönem etkili oluyor. Bugün yaşanan fırtınanın kaynağına ilişkin ise herhangi bir açıklama bulunmuyor.