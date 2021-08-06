Başta İzmir olmak üzere Ege'deki pek çok şehir, bugün çok ilginç bir sabaha uyandı. Kentlerin üzerini kaplayan bulutlar, gökyüzünün sarı, Güneş'in turuncu görünmesine yol açtı. Vatandaşı korkutan görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türkiye'nin bazı kentleri bu sabah, hiç alışık olmadıkları görüntülere ev sahipliği yaptılar. Başta İzmir olmak üzere Çanakkale ve Bursa gibi şehirlerde gökyüzü, sarımtrak bir renge büründü. Vatandaşı hem korkutan hem büyüleyen görüntüyle ilgili açıklama yapan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yaşanan ilginç olayın nedenini açıkladı.

İzmir, Çanakkale ve Bursa gibi kentlerde yaşanan sarı renkli gökyüzüyle ilgili açıklamalarda bulunan meteoroloji uzmanları, orman yangınları nedeniyle gökyüzündeki bulutların renklerinin değiştiğini açıkladılar. Yani rüzgar akışı, Akdeniz ile Ege bölgesinde etkili olan, ayrıca Yunanistan'da yaşanan orman yangınlarından çıkan dumanın İzmir'den Çanakkale'ye kalan olan kentleri sarıya boyamıştı. Bu durum, sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmadı.

Sosyal medyadan paylaşılan bazı İzmir görüntüleri

Yukarıda İzmir özelinde görüntüler paylaşmış olsak da haberimizin başında da belirttiğimiz gibi, gökyüzündeki ürkütücülük Bursa'dan Çanakkale'ye kadar olan pek çok yerde kendini göstermeye başlamış durumda. Dilerseniz şimdi de diğer yerlerden gelen görüntülere yakından bakalım.