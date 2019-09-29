Gears 5, En Büyük Game Pass Açılışını Yaptı

Genellikle kemik bir oyuncu kitlesi olan, Xbox ve Windows platformları için Gears of War serisinin Gears 5 oyunu, en büyük Game Pass açılışını gerçekleştirdi. Oyunun yapımcı stüdyosunun yöneticisi bunun için neler yaptıklarını anlattı.

Bir zamanlar Rod Ferguson, oyuncuların AAA oyunlar için 60 dolar fiyat barajını aşması halinde geliştiriciler için de bir nefes alma alanı oluşacağını biliyordu. Gears 5, bu ayın başlarında Xbox Game Pass’e çıktı ve bir şekilde Ferguson’un endişelerini ters yüz etti.

Ferguson’un liderliğini yaptığı stüdyo olan The Coalition, muhtemelen en büyük Gears of War oyuncusu kitlesine ulaştı. Game Pass aboneleri oyundan ücretsiz olarak faydalanabiliyordu. Peki Ferguson’un ekibi Game Pass abonelerinin arasından bu kadar büyük payı almayı nasıl başardı?

Ferguson, bu konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: “Sonunda 5 olan bir oyunu nasıl en ulaşılabilir Gears of War oyunu yapabiliriz fikrine sahiptik. Hardcore ‘third person’ nişancı oyuncusu olması şart değildi. Bulmaca oyunlarını sevenler de olmalıydı ya da rol yapma oyunlarını seven insanlar da olmalıydı”

Ferguson, bulunan çözümü ise şöyle anlatıyor: “Harekâtı başlattığınızda ‘Önceki Gears oyunlarında neler oldu’yu gösteren üç dakikalık bir video gösteriyoruz böylece hikâyenin ne oluğunu anlayabiliyorsunuz. Ondan sonra birçok erişilebilirlik seçeneğimiz bulunuyordu, oyuncuların daha iyi olacağını fark ettik”

En büyük Game Pass açılışı

The Coalition’un sahipi olan ve Gears of War markasını 2014 yılında satın alan Microsoft, geçtiğimiz hafta Gears 5’in açılış haftasında 3 milyon insana ulaştığını açıkladı. Abonelikli sistemde, oyunun satış rakamları oyunun ulaşılabilirliği konusunda tartışma yaratmıştır ancak bu sefer oyunun yayıncısı, oyuncu tabanının genişliğinin oyunun başarısıyla eş değer olduğunu söyledi.

Hem hardcore oyunculara hem de yeni gelen oyunculara modlar hazırladıklarını söyleyen Ferguson, “Gears 5’te yaptığımız şey olabildiğince çok engeli muhtemel olduğu kadar kaldırmaya çalışmaktı. Çünkü çok fazla farklı tarzda oyunun geleceğini biliyorduk, daha önce görmediğimiz kadar fazla farklı tarzda oyuncu” dedi.

Microsoft oyun servisi yöneticisi Ben Decker, Xbox Games Pass’in Gears of War’a yeni oyuncular çekme konusunda oldukça başarılı olduğunu söylerken bunun, kendilerinin en büyük Games Pass açılışı olduğunu ve Xbox Game Studios için de en büyüğü olduğunu dile getirdi.