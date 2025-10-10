Hikâyenin Köklerine Dönecek Gears of War: E-Day'in Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Gears of War serisinin hikâyesinin köklerine döneceğimiz Gears of War: E-Day'e dair şu ana dek bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Gears of War, köklerine geri dönerek bizleri Emergence Day'in acımasız ve korku dolu atmosferine götürüyor. The Coalition tarafından Unreal Engine 5 ile sıfırdan geliştirilen Gears of War: E-Day, serinin ikonik karakterleri Marcus Fenix ve Dom Santiago'nun gençlik yıllarına odaklanarak Locust istilasının başladığı o kâbus dolu ilk anları anlatacak.

Duyurulduğu ilk andan itibaren büyük bir heyecan yaratan bu yeni oyun, serinin hayranlarını hem nostaljik bir yolculuğa çıkaracak hem de yeni nesil teknolojinin sunduğu görsel şölenle baş başa bırakacak. Biz de Gears of War: E-Day'e dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Gears of War: E-Day konusu

Gears of War: E-Day, serinin ilk oyunundan 14 yıl öncesini konu alıyor ve adından da anlaşılacağı üzere Locust'ların yeraltından yeryüzüne çıkarak insanlığa karşı topyekûn bir istila başlattığı "Emergence Day" olaylarına odaklanıyor. Oyunda, efsanevi savaş kahramanları Marcus Fenix ve Dom Santiago'nun daha genç ve tecrübesiz hâllerine tanıklık edeceğiz. Memleketlerine dönen bu iki dost, kendilerini bir anda insanlığın daha önce hiç karşılaşmadığı grotesk ve acımasız bir düşman olan Locust Sürüsü'ne karşı hayatta kalma mücadelesi verirken bulur.

Geliştirici ekip The Coalition, hikâyenin sadece 24 saatlik bir zaman dilimini değil, istilanın ilk birkaç gününü kapsayacağını belirtti. Bu sayede oyuncular, hazırlıksız yakalanan bir dünyanın bu yeni ve korkunç tehdide nasıl tepki verdiğini, karakterlerin yaşadığı şoku, korkuyu ve çaresizliği onların gözünden deneyimleyecek. Oyun, serinin sonraki oyunlarında hissettirilen aksiyonun ötesinde, ilk karşılamanın yarattığı korku ve gerilim hissiyatını ön plana çıkararak seriyi köklerindeki hayatta kalma-korku temasına geri döndürecek.

Gears of War: E-Day nasıl bir oyun?

Gears of War: E-Day, serinin imzası hâline gelen üçüncü şahıs nişancı (TPS) mekaniklerini koruyacak ancak Unreal Engine 5'in gücüyle geliştirilen oyun, hem görsel hem de oynanış anlamında önemli yenilikler sunacak. Geliştiriciler, E-Day'in sadece bir "prequel" (öncül) olmanın ötesinde, serinin köklerine bir dönüş niteliği taşıdığını vurguluyor. Bu bağlamda, Locust tehdidinin daha korkutucu ve tehditkâr bir şekilde sunulacağı, atmosferin daha karanlık ve gerilim dolu olacağı belirtiliyor.

Oyun, modern teknolojiyi kullanarak çevre ve karakter detaylarında benzeri görülmemiş bir grafik kalitesi vaat ediyor. Siper alma ve taktiksel çatışma dinamikleri yine oynanışın merkezinde yer alacakken, ilk istilanın yarattığı kaos ve yıkım ortamı, oyunculara sürekli bir tehlike altında olma hissini yaşatacak.

Gears of War: E-Day çıkış tarihi

Gears of War: E-Day için henüz net bir çıkış tarihi açıklanmadı ancak şirketin açıklamaları 2026 yılı içerisinde piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor. Xbox Games Showcase sırasında yapılan duyuruda herhangi bir çıkış aralığı verilmemiş olsa da geliştirme sürecinin son aşamalarına yaklaşılmış durumda.

Gears of War: E-Day hangi platformlarda var?

Gears of War serisi, Xbox'ın en önemli markalarından biri olduğu için E-Day de Xbox ekosistemine özel olarak çıkış yapacak.

Xbox Series X|S

PC

Ayrıca oyun çıktığı ilk günden itibaren Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek.

Gears of War: E-Day fiyatı ne kadar?

Gears of War: E-Day'in resmî fiyatı henüz açıklanmadı ancak Xbox'ın yeni nesil AAA oyunları için belirlediği fiyat politikası göz önüne alındığında, standart sürümün 70 ila 80 dolar arasında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Oyun ön siparişe açıldığında bu kısmı güncelleyeceğiz.

Gears of War: E-Day sistem gereksinimleri

Oyunun resmî sistem gereksinimleri henüz The Coalition tarafından duyurulmadı ancak Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor olması, modern ve güçlü bir donanım isteyeceğinin habercisi. Oyunun sistem gereksinimleri açıklandığında bu kısmı güncelleyeceğiz.