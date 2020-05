Nisan ayında gerçekleşmesi planan 2020 New York Uluslararası Otomobil Fuarı, koronavirüs salgını nedeniyle ağustos ayına ertelenmişti. Etkinliğin gerçekleşeceği kongre merkezi hastaneye dönüştürüldüğü için etkinlik tamamen iptal edildi.

Bir süredir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, birçok sektörü de kötü etkiledi. Virüse karşı alınan önlemler kapsamında, otomobil üreticileri fabrikalarını kapatmak zorunda kaldı. Bu nedenden dolayı yeni otomobiller üretilemedi ve otomotiv sektörü de büyük bir darbe almış oldu. Tüm bunlardan sonra şimdi de, 2020 New York Uluslararası Otomobil Fuarı iptal edildi.

İlk başta nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik koronavirüs nedeniyle ağustos ayına ertelenmişti ancak cuma günü etkinliğin iptal edildiği açıklandı. Etkinliğin iptal edilmesindeki en büyük etken ise Jacob K. Javits Kongre Merkezi'nin virüsle mücadele kapsamında bir hastaneye dönüştürülmesi. Etkinliğin iptal edilmesi birçok otomobil tutkunu tarafından üzüntüyle karşılandı.

Etkinliği düzenleyen Greater New York Automobile Dealers Association (GNYADA) Başkanı Mark Schienberg, yaptığı bir açıklama ile etkinliğin iptal edildiğini duyurdu. Schienberg, "Katılımcılarımızı korumak için salgının başından beri valilikle ve kongre merkezi yetkilileriyle birlikte çalıştık. Kongre merkezinin bu zor zamandaki tavrıyla gurur duyuyoruz ve hizmet vermeye hazır olmasını anlayışla karşılıyoruz." şeklinde konuştu.

GNYADA Başkanı 2021'i işaret etti:

Schienberg, konuşmasının devamındaysa 2021 yılında yapılacak olan etkinliği işaret etti. "Bu büyüklükte bir etkinliğin gerçekleştirilmesi için otomobil üreticileri ve sergi ortaklarının yapması gereken büyük planlamaları da anlıyoruz. Virüsün belirsizliği nedeniyle, 2020 etkinliğini gerçekleştirmenin akıllıca olmadığını hissediyoruz ve onun yerine daha iyi bir 2021 etkinliğine hazırlanmayı düşünüyoruz."

Kongre merkezi henüz bir hasta kabul etmiş değil ancak yetkililer belirsizlik durumunda her an kullanılabilir olduğunu düşünüyor. Bu seneye göre daha efektif şekilde gerçekleştirilmesi beklenen 2021 New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nın 2 ve 11 Nisan tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Otomobil üreticilerinin odağı da tamamen bu etkinliğe kaymış durumda.