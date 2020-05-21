"Yerli Otomobil Üretim Tesisi İçin Çalışmalar Başladı"

Türkiye'nin heyecanla takip ettiği yerli otomobil projesinde yeni bir gelişme yaşandı. Resmi olmayan bilgilere göre 1 milyon metrekarelik üretim tesisi arazisindeki eski yapıların yıkımına başlandı ve fabrika için ilk kazma vuruldu. Tesisin inşa sürecinin 18 ayda tamamlanması bekleniyor.

Uzun süredir üzerinde çalışılan yerli otomobil projesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, yerli otomobilin üretim yapılacağı tesisler için ÇED raporunun halka açıldığından bahsetmiştik. Şimdi yeni bir gelişme daha yaşandı ve yerli otomobilin Bursa'daki fabrikası için ilk kazmanın vurulduğu öne sürüldü.

Yerli otomobilin seri üretiminin yapılacağı tesis, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki devasa bir askeri alana inşa edilecek. Yetkililer, ilk olarak bu askeri arazideki eski binaların yıkımı gerçekleştirecekler. Ardından da tesis için inşa süreci başlayacak. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamalar, yerli otomobilin 2022 yılında yollarda olacağını gösteriyordu. Dolayısıyla tüm bu süreç, 2022'den önce sona ermiş olacak.

Yenişafak'ta yer alan bir habere göre yerli otomobilin üretim tesisinin inşa süreci 18 ay sürecek. Ayrıca inşaat sürecinin simgesel başlangıcı olan temel atma töreninin haziran ayı içerisinde gerçekleşeceği belirtiliyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Elbette bu temel atma töreni, koronavirüs salgını nedeniyle ciddi tedbirler alınarak gerçekleştirilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olan arazinin toplamda 1 milyon metrekareden daha büyük olduğu ifade ediliyor. Yanı başında bir liman bulunacak üretim tesisi, şehir merkezine 10 dakika mesafede ve Osmangazi Köprüsü'ne de sadece 60 kilometre uzaklıkta.

Yerli otomobil fabrikası, kamu-özel ortaklığında yapılacak. 22 milyar TL'lik yatırımla inşa edilecek ve yılda 175 bine kadar araç üretebilecek. Ayrıca bu fabrikanın 2023 yılına kadar 2.420, 2032 yılına kadar ise 4.323 kişiye istihdam sağlayacağı ifade ediliyor. Doğrudan ve dolaylı olarak yapılacak işleri de işin içine kattığımızda ise yaklaşık olarak 20 bin kişinin bu fabrikadan ekmek yiyeceği ön görülüyor.