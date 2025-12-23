Tümü Webekno
GeForce Now'a Saat Sınırı Geliyor: Daha Fazla Oynamak İçin Daha Çok Para Ödemeniz Gerekecek!

GeForce NOW'a 100 saat sınırı geleceği açıklanmıştı. Şimdi ise bu sınırlamanın ne zaman başlayacağı ve sistemin detayları belli oldu.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

NVIDIA, GeForce NOW ismini verdiği bulut hizmetiyle aylık belli bir ücret karşılığında kullanıcıların cihazlarının özellikleri fark etmeksizin istediği oyunu bulut üzerinden oynayabilmesine olanak tanıyordu. Ancak geçtiğimiz aylarda yapılan bir duyuruda GeForce NOW hizmetine abonelik fark etmeksizin 100 saat oynama sınırı geleceği açıklandı.

Şimdi ise 100 saatlik oynama sınırlamasının ne zaman yürürlüğe gireceği duyuruldu. NVIDIA’nın açıklamasına göre tüm abonelik paketlerinde 100 saatlik oynama sınırı 1 Ocak 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girecek.

100 saat aşıldığında ek para ödenmesi gerekecek

Gelen bilgilere göre kullanıcılar, yeni yıldan itibaren 100 saat sınırını aştıklarında ek oynama süresi için fazladan para ödemek zorunda olacak. Bir ayın 30 gün olduğunu düşünürsek günlük 3 saatlik bir oynama süresi olduğunda ek bir para ödeme ihtiyacınız olmayacak. Ancak günlük 4 saate çıkarsanız aylık 122 saat olacağı için fazladan para ödeyeceksiniz.

Fiyatlar ABD için açıklandı. Standart 9,99 dolarlık performans paketinde 100 saat aşıldığında her 15 saat ek oynama süresi için 2,99 dolar ödenmesi gerekecek. 19,99 dolarlık Ultimate paketinde ise her 15 saat için 5,99 dolar ödenecek. Basit bir hesap yapacak olursak günlük 4 saat oynayan bir kullanıcı standart paket için normalden 6 dolar fazla para ödemek zorunda kalacak, Ultimate sahibi bir kullanıcı ise 12 dolar civarı ek para ödeyecek

NVIDIA, bu hamleyi sunucu yoğunluklarını azaltmak ve daha istikrarlı bir performans sunmak için yaptığını söylüyor. 100 saat sınırlamasının Türkiye’de Game+ ile sunulan GeForce NOW paketlere nasıl yansıyacağı, fiyatların neler olacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok. Geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

Nvidia

