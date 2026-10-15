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Geleceğe Dönüş'ün Efsanesi Gerçek Oluyor: DeLorean Uçan Otomobil Yarışına Katılıyor!

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DeLorean, bu kez gerçek dünyada uçan otomobil yarışlarına katılmaya hazırlanıyor.

Geleceğe Dönüş'ün Efsanesi Gerçek Oluyor: DeLorean Uçan Otomobil Yarışına Katılıyor!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Geleceğe Dönüş serisini izleyenler, DeLorean'ın gökyüzüne yükseldiği sahneleri hatırlayacaktır. Filmde zaman makinesi olarak karşımıza çıkan otomobil, şimdi gerçek dünyada uçan araç yarışlarına hazırlanıyor.

2026-2027 sezonunun Kasım 2026'da başlaması planlanıyor. DeLorean, ilk yarışlarında serinin standart aracı Mk3C'yi kullanacak; 2027-2028 sezonu içinse kendi tasarımını geliştirmeyi hedefliyor.

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Geleceğe Dönüş'ün Efsanesi Gerçek Oluyor: DeLorean Uçan Otomobil Yarışına Katılıyor!
delorean-airspeeder-mk3c-salt-flat

Dört pervane, elektrikli motor ve yapay zekâ

delorean-airspeeder-mk3c-salt-flat

Doc Brown'ın nükleer enerjiyle çalışan zaman makinesini bir kenara bırakalım; Mk3C tamamen elektrikli. Dört pervanesiyle dikey kalkış ve iniş yapabilen araç, çarpışma riskini azaltmak için sensörlerden ve yapay zekâ destekli güvenlik sistemlerinden yararlanıyor.

Airspeeder'da yarışmak için asfalt piste de ihtiyaç yok. Yarış rotaları, gökyüzünde sanal kapılarla belirlenen üç boyutlu bir parkurdan oluşuyor. Pilotlar yalnızca hızla değil, irtifayla ve diğer araçlarla aralarındaki mesafeyle de uğraşmak zorunda. Yani direksiyon başında olmak yetmiyor; gökyüzünde üç boyutlu bir rotayı takip etmek gerekiyor.

Sırada DeLorean'ın kendi tasarımı var

DeLorean, yarışlara standart Mk3C ile katılacak ama planı bununla sınırlı değil. Şirket, 2027-2028 sezonu için UC Berkeley ve Georgia Tech'teki mühendislik öğrencileriyle birlikte kendi uçan yarış aracını geliştirmek istiyor. Hazır bir modelle gökyüzüne çıkmak ilk adım; sırada DeLorean imzası taşıyan bir tasarım var.

Bu girişim, şirkete uçan araç teknolojileri üzerinde çalışma ve tasarım deneyimi kazanma fırsatı sunacak. DeLorean'ın gözü yalnızca yarışlarda değil; elektrikli hava araçlarının geleceğinde de kendine bir yer açmak istiyor.

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