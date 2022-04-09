Uçurtma Enerjisi Geleceğin Güç Kaynağı Olabilecek

Şirketlerin uzun bir süredir çevre dostu ve daha ucuz maliyetli olan uçurtma enerjisi üzerinde çalışmalar yapıyor. Peki uçurtmadan nasıl enerji üretiliyor? Rüzgar türbinlerine kıyaslandığında ne gibi faydaları var? Gelin birlikte bakalım...

Karbon ayak izini küçültmek amacıyla şirketler her gün yeni ve doğa dostu teknolojiler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu çalışmalardan bazıları ise ilk duyduğumuzda oldukça şaşırtıcı ancak ‘mantıklı’ gelebiliyor.

Çocukluk yıllarımızda eminim ki büyük bir çoğunluğumuz uçurtma uçurmuşuzdur. Oradan oraya koşarak uçurtmamızı havalandırdığımızı ve uçurtmalarımızın gökyüzünde nasıl süzüldüğünü hatırlarsınız. İşte bazı şirketlerde tam olarak bu durumu enerji üretimi için kullanmayı hedefliyor. Peki nasıl?

Uçurtmadan rüzgar enerjisi üretilebiliyor

Avrupa ve ABD’den yaklaşık 10 firma şu anda uçurtmadan enerji üretmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu projelerin özünde ise aslında tıpkı bizim çocukluğumuzda yaptığımız gibi uçurtmamızı havada tutmak için sürekli bir rüzgar arayışımız yatıyor. Şirketler, rüzgar türbini kurulması için yeterli hava akışı olmayan bölgelerde yeterince yüksekliğe yerleştirilmiş uçurtmaların bu görevi görebileceğini söylüyor. Tabii bir uçurtmayla rüzgar türbininin ürettiği enerji arasında oldukça büyük bir fark var ancak yine de karbon ayak izi düşünüldüğünde enerji üretimi için oldukça güzel bir yöntem olarak görülüyor.

2021 yılında bu teknolojiyi ilk olarak tanıtan şirket SkySails olmuştu ve proje yönlendirilebilir bir uçurtmadan oluşuyordu. Nakliye konteynerına yaklaşık 800 metrelik bir ip ile bağlanan uçurtma, gökyüzünde ‘8’ çizerek 80 kilovatlık güç üretebiliyordu. Bu da yaklaşık 60 haneye güç sağlayabildiği anlamına geliyordu. Rüzgar türbinlerinin ise yaklaşık 2,75 megavatlık bir enerji sağladığı düşünüldüğünde uçurtmadan elde edilen güç aslında oldukça düşük. Ancak bu aradaki farkı kapatmak için de şirketler uçurtmanın yerden yüksekliğini artırmaya karar verdi. Sonuç olarak yükseklik ne kadar artarsa rüzgarın şiddeti de bir o kadar artacak ve daha fazla güç elde edilebilecek.

Bununla birlikte uçurtma çiftlikleri de kullanılan malzeme ve kullanım süresi düşünüldüğünde oldukça mantıklı bir seçenek olarak görülüyor. 913 metrik ton malzeme kullanılarak bir uçurtma çiftliği oluşturulabilirken, rüzgar türbini çiftliği için yaklaşık 2.868 metrik ton malzeme gerekiyor. 20 yıllık ömrü olan uçurtma çiftliklerinin daha çevreci ve daha ucuz bir yol olduğu belirtiliyor. Çok sayıda şirket tarafından uçurtmayla enerji üretimi kullanılmaya başlandı ancak bu sayıların gelecekte çok daha fazla olması ve bu teknolojinin giderek daha yaygın bir hale gelmesi bekleniyor.