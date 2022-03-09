Enerji Bakanlığı: Yaptırımların Korkunç Etkileri Olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Sputnik'e yaptığı açıklamada Rusya'ya uygulanan petrol yaptırımlarının korkunç etkileri olacağını ifade etti. Bakan, Türkiye'nin Rusya'dan gaz almaya devam etmeyi umduğunu dile getirdi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan Rusya ve Ukrayna savaşı ve bu savaşın daha geniş kapsamlı Batı – Rusya gerilimi, tüm dünyayı ve elbette Türkiye’yi şimdiden fazlasıyla etkiledi. Savaşın uzun süreli etkilerinden tüm dünyada tedirginlik duyulurken, bugün bu konuda Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar’dan açıklama geldi.

Sputnik’e konuşan Bayraktar, Ukrayna’daki savaş nedeniyle uygulanan yaptırımların küresel petrol piyasası üzerinde korkunç etkileri olacağını açıkladı. Pandemide gerileme yaşanıyorken ve küresel ekonomi toparlanıyorken ülkelerin de petrol üretimini artırması gerektiğini söyleyen Bayraktar, küresel pazarda Rusya’nın yerini doldurmanın çok zor olacağını ifade etti.

Yaptırımlar, tüm bölgeyi ve ülkeleri etkileyecek

Dün akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Rusya’dan ham petrol alımına yönelik yaptırım uygulamasıyla ilgili konuşan Bayraktar, “Aslında bu kararın nasıl bir etkisi olacağını bilmiyorum. Fakat ABD’nin daha önceki yaptırımları, buna İran’a yönelik yaptırımlar da dahil, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu başka piyasaları ve bölgeyi etkiledi. Bu yaptırımlar başka ülkeler ve bölge üzerinde de bir miktar yayılma etkisi yaratacaktır.” açıklamasında bulundu.

Bayraktar, Türkiye’nin istikrarlı bir enerji piyasasının olmasını istediğini de vurgulayarak “Ekonomilerimizin büyümesine ihtiyacımız var. Bu kararın hiçbir şekilde bu hedefe ulaşmaya katkı sağlayacağını düşünmüyorum.” ifadeleriyle bizi bekleyen tehlikeye işaret etti.

Gaz fiyatları da artacak:

Bayraktar, Türkiye’nin Rusya’yı güvenilir gaz tedarikçisi olarak gördüğünü ve sevkiyatların devam etmesini umduğunu dile getirdi. Bayraktar, gaz ihtiyacının %45’inin Rusya’dan karşılandığını, Rusya’nın 30 yılı aşkın süredir güvenilir gaz tedarikçisi olduğunu ve bunun böyle devam etmesini umduğunu belirtti. Son olarak Bayraktar, “Burada basit bir matematik var. Arz azalırsa fiyatlar yükselir.” diyerek gaz fiyatlarının da astronomik şekilde artabileceğinin ilk sinyalini verdi.