IEEE İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa aracılığı ile gerçekleştirilecek olan Gelişen Teknoloji Günleri (GETEK’21) 7 Aralık tarihinde başlıyor.

Gelişen Teknoloji Günleri etkinliği bu yıl IEEE İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde düzenleniyor. 14. kez gerçekleşecek olan etkinlikte sektörden pek çok önemli şirketten profesyoneller yer alacak. GETEK etkinliği, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

Etkinlik, sektörün önde gelen şirketlerinden konuşmacılar ile katılımcıları bir araya getirerek karşılıklı bilgi alışverişini mümkün kılacak. Şirketlerin sektördeki gelişmekte olan teknolojiyi katılımcılarına anlatacağı bu etkinlik; öğrenciler ile sektörel deneyimi ve gelişmeleri bir araya getirecek. Bu sayede etkinliğe katılım sağlayan öğrenciler çalışmak istedikleri sektörler ve sektörlerin gelişimi hakkında bilgi sahibi olacak. Etkinlikte atık teknolojisi, biyoteknoloji, oyun teknolojisi, otomotiv gibi dikkat çekici birçok konu başlığına değinilecek.

Konuşmalar, sürpriz çekiliş ve hediyeler ve daha fazlası:

Tam iki gün sürecek olan etkinlik, 7 Aralık 10:30’da başlayıp, 8 Aralık 17:00’da sosyal konuk oturumu ile sona erecek. Etkinliğe katılım gösterecek olan bazı şirketler ise şu şekilde: Innomaker, Sinbo, Renault Group, Sosyopix, Evreka, TUSAŞ.

Etkinliğe kayıt yaptırmak ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz buraya tıklayarak internet sitesini ve buraya tıklayarak da Instagram hesabını ziyaret edebilirsiniz.