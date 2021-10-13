Günümüzde gemiler, binlerce kilometrelik deniz yolculuklarında metrelerce yükseklikteki dalgalarla mücadele ediyorlar. Peki gemiler, nasıl oluyor da bu dalgalara rağmen hiç devrilmiyorlar? Gelin bu işin arkasındaki teknolojiye bakalım.

Mevsimler ya da doğa olayları gibi çok çeşitli nedenlerle deniz ulaşımında sık sık tehlikelerle karşılaşılabiliyor. Özellikle büyük yük gemilerinde yaşanabilecek her ihtimal hesaplanarak önlemler alınması gerekiyor.

Olası tehlikelere karşı alınan önlemler ya da yaşanan aksilikler ise gemi teknolojisinin gelişmesinde oldukça etkili oluyor. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde gemiler güvenli bir ulaşım aracı haline geldi. Gemilerde dalgaların etkisiyle çok sık karşılaşılan yana yatma sorunu bir aktif tank sistemiyle kontrol altına alınabiliyor.

Gemilerin dalgalar nedeniyle yana yatmasını engelleyen sistem nasıl çalışıyor?

Aktif tank sistemi en basit tanımıyla; geminin herhangi bir dalgadan kaynaklanan hareketini kontrol etmek için kullanılıyor. Bu sistem gemilerde dengeyi sağlayarak, geminin yana yatmasının önüne geçiyor. Temelde su yüzeyindeki hava basıncının kontrolüne dayanan sistemde ükleme ya da hava koşullarının da etkisiyle dalga hareketleri sonucunda yaşanan yana yatma sorununa karşı geminin altında yer alan tankların doldurulmasıyla denge sağlanıyor.

Sistem günümüzde iki şekilde uygulanıyor. İlkinde geminin iki yanında, bir kanal ile birbirine bağlı iki konteynır yer alıyor. Bu konteynırlarda dengeyi sağlayacak su bulunuyor ve dalga hareketine bağlı kanal arasında suyun hareketi ile denge sağlanıyor. Diğer ve daha yeni sistem ise hareketi algılayan sensörler ile çalışıyor. Geminin hava kanalında yan yatışını algılayan bir sensör tarafından çalıştırılan valfler bulunuyor. Bu valfler sayesinde suyun yuvarlanması, sallanması gibi sebeplerle tankın sarsılmasının önüne geçeçek bir akış pompası kullanılıyor Bu akış pompası da tanklardaki suyun hareketiyle dengeyi sağlıyor. Aktif tanklar, kullanılan sistemin de gelişmişliğine bağlı olarak hareketi engellemede %80 veya daha fazla verimli.