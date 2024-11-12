Google Gemini'ın web sürümünde kullanılabilen yeni bir model tespit edildi. Bu model, şirketin Gemini 2.0'yi duyurmak üzere olduğunu düşündürüyor. Ancak şimdilik kesinleşmiş bir şey yok.

ABD merkezli teknoloji devi Google, üretken yapay zekâsı Gemini ile ilgili çok büyük bir duyuruya hazırlanıyor gibi görünüyor. Zira yapay zekâyı kurcalayan bazı teknoloji meraklıları, Gemini 2.0'nin yolda olabileceğini düşündüren yeni bir modelin varlığını keşfettiler.

Yapılan incelemeler kapsamında, Gemini'ın web sürümünde "Gemini-2.0-Pro-Exp-0111" isimli bir modelin bulunduğunu tespit ettiler. İsimden anlaşılabildiği kadarıyla bu model, Gemini 2.0'nin Pro versiyonu. Ancak şu an deneysel aşamada görünüyor ki bu da oldukça mantıklı. Neticede Gemini 2.0 henüz duyurulmadı.

Mevcut sürümden çok daha hızlı olduğu söyleniyor

Gemini-2.0-Pro-Exp-0111 modeli, sohbet botunun hangi modeli kullanacağının seçildiği açılabilir menüde görüldü. Yapılan incelemelerde, bu modelin Gemini 1.5 Pro'ya kıyasla oldukça hızlı olduğu tespit edildi. Ancak şunu hemen söyleyelim; bu modelin Gemini 2.0'ye ait olduğuna dair hiçbir kesinlik yok.

Daha önce ortaya atılan iddialara göre hem Google hem de OpenAI, Aralık 2024'te birer etkinlik düzenleyecekler. İşte bu etkinlikler, firmaların yepyeni yapay zekâ modellerine ev sahipliği yapacak. Yeni modelin Gemini 2.0'ye ait olup olmadığını o zaman göreceğiz.