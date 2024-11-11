Google'ın iOS için bir Gemini uygulaması üzerinde olduğu ortaya çıktı. Henüz test aşamasında olan uygulama, web sürümle aynı kapasiteye sahip olacak. Uygulamanın ne zaman erişime açılacağı bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirketin, üretken yapay zekâsı Gemini için bağımsız bir uygulama üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. iOS için geliştirilen uygulamanın ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil.

Google Gemini, iPhone sahipleri tarafından Google uygulamasından ulaşılabilen bir hizmetti. Şirket ayrıca bir widget ile Google Gemini'a erişim imkânı sağlıyordu. İşte geliştirilen uygulama, tüm bunların ötesine geçilmesini sağlayacak.

Şimdilik bazı ülkelerde test ediliyor

Yapılan incelemelerde, Google Gemini uygulamasının bazı ülkelerde test edildiği görüldü. ABD ve Türkiye gibi ülkelerde bulunmayan uygulama, Filipinler'de kullanılabiliyor. Test sürecinin kapsamının ne zaman genişleyeceğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Google Gemini'ın mobil uygulaması, iPhone sahiplerine daha iyi bir deneyim sunacak. Çünkü kullanıcıların Gemini'a ulaşmaları oldukça kolaylaşmış olacak. Edinilen bilgilere göre Gemini'ın web sürümüyle tamamen aynı kapasiteye ve Gemini Live'a da sahip olacak. Yani kullanıcılara eksiksiz bir deneyim sunulmuş olacak.