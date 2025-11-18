Google Yepyeni Dijital Asistanı Gemini Agent'i Tanıttı: Peki Neler Yapabiliyor?

Google, Gemini 3 ve Gemini 3 Pro ile birlikte yeni dijital asistanı Gemini Agent'i de tanıttı. Peki bu yeni asistan, diğer birçok dijital asistana kıyasla neler yapabiliyor?

Google, geçtiğimiz dakikalarda yeni Gemini 3 ve Gemini 3 Pro'yu resmî olarak tanıttı. Bunun akabinde gelişmiş bir dijital asistan olan Gemini Agent de görücüye çıktı.

Şimdilik yalnızca ABD’deki Google AI Ultra abonelerine masaüstünde sunulan bu yeni araç, sıradan bir sohbet botundan çok daha fazlasını sunuyor.

Gemini Agent neler yapabiliyor?

Gemini Agent yalnızca sorularınızı yanıtlamakla kalmıyor; planlıyor, araştırıyor ve karmaşık görevleri sizin yerinize tamamlayabiliyor.

Bunu yapabilmesi için Gmail, Takvim ve tarayıcınıza erişim gibi gerekli izinleri vermeniz gerekiyor. Mesaj göndermeden rezervasyon yapmaya kadar her kritik adım için sizden onay alıyor. Keza paylaştığınız bilgileri dilediğiniz zaman silebiliyorsunuz.

E-postalarınızı yönetiyor : Belgeleri buluyor, yanıt taslakları oluşturuyor, okunmamış e-postalardaki görevleri çıkartıp Google Tasks’e ekliyor.

: Belgeleri buluyor, yanıt taslakları oluşturuyor, okunmamış e-postalardaki görevleri çıkartıp Google Tasks’e ekliyor. Günlük özetler hazırlıyor : Toplantılar, önemli mesajlar, haberler ve spor gelişmeleri tek bir sabah brifinginde birleşiyor.

: Toplantılar, önemli mesajlar, haberler ve spor gelişmeleri tek bir sabah brifinginde birleşiyor. Rezervasyon ve alışveriş yapıyor : Canlı tarama sayesinde restoran ayırtabiliyor veya bilet satın alabiliyor.

: Canlı tarama sayesinde restoran ayırtabiliyor veya bilet satın alabiliyor. Takviminizi düzenliyor : Etkinlik arıyor, randevu oluşturuyor, toplantı notları hazırlıyor.

: Etkinlik arıyor, randevu oluşturuyor, toplantı notları hazırlıyor. Sunum bile hazırlıyor: Bir konuyu araştırıp bulguları slaytlara dönüştürüyor.

Üstelik tüm bunları tek bir doğal dil komutuyla zincirleme şekilde yapabiliyor. Görevi yerine getirirken neler yaptığını izleyebiliyor, bittiğinde aynı bağlamda sorular sorabiliyorsunuz.

Kendine ait bir mini tarayıcısı var

Gemini Agent bazı görevlerde izin verdiğiniz anda özel bir tarayıcı penceresi açarak interneti otomatik kontrol ediyor; sayfayı kaydırıyor, bağlantılara tıklıyor ve işlemi tamamlıyor. İsterseniz “Kontrolü al” diyerek her şeyi anında devralabiliyorsunuz.

Diğer görevlerde ise hiç tarayıcı açmadan doğrudan Gmail, Drive ve Takvim gibi Google uygulamalarına bağlanıyor.

Gemini Agent şu aşamada Perplexity’nin Comet'i veya ChatGPT’nin Atlas’ı gibi modern otonom tarayıcı asistanlarına benziyor ancak Chrome’a tamamen entegre olmadığı için tüm oturum ve şifrelerinize erişemiyor. Bu durum daha düşük risk sağlıyor fakat bazı konularda da daha az yetenekli olduğu anlamına geliyor. Yine de bahsettiğimiz tarayıcılardaki “prompt injection” gibi saldırılara kapısı tamamen kapalı değil, yani kullanırken dikkatli olmakta fayda var.

Peki siz Gemini Agent hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.