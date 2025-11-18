Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Google Yepyeni Dijital Asistanı Gemini Agent'i Tanıttı: Peki Neler Yapabiliyor?

Google, Gemini 3 ve Gemini 3 Pro ile birlikte yeni dijital asistanı Gemini Agent'i de tanıttı. Peki bu yeni asistan, diğer birçok dijital asistana kıyasla neler yapabiliyor?

Google Yepyeni Dijital Asistanı Gemini Agent'i Tanıttı: Peki Neler Yapabiliyor?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, geçtiğimiz dakikalarda yeni Gemini 3 ve Gemini 3 Pro'yu resmî olarak tanıttı. Bunun akabinde gelişmiş bir dijital asistan olan Gemini Agent de görücüye çıktı.

Şimdilik yalnızca ABD’deki Google AI Ultra abonelerine masaüstünde sunulan bu yeni araç, sıradan bir sohbet botundan çok daha fazlasını sunuyor.

Gemini Agent neler yapabiliyor?

2

Gemini Agent yalnızca sorularınızı yanıtlamakla kalmıyor; planlıyor, araştırıyor ve karmaşık görevleri sizin yerinize tamamlayabiliyor.

Bunu yapabilmesi için Gmail, Takvim ve tarayıcınıza erişim gibi gerekli izinleri vermeniz gerekiyor. Mesaj göndermeden rezervasyon yapmaya kadar her kritik adım için sizden onay alıyor. Keza paylaştığınız bilgileri dilediğiniz zaman silebiliyorsunuz.

  • E-postalarınızı yönetiyor: Belgeleri buluyor, yanıt taslakları oluşturuyor, okunmamış e-postalardaki görevleri çıkartıp Google Tasks’e ekliyor.
  • Günlük özetler hazırlıyor: Toplantılar, önemli mesajlar, haberler ve spor gelişmeleri tek bir sabah brifinginde birleşiyor.
  • Rezervasyon ve alışveriş yapıyor: Canlı tarama sayesinde restoran ayırtabiliyor veya bilet satın alabiliyor.
  • Takviminizi düzenliyor: Etkinlik arıyor, randevu oluşturuyor, toplantı notları hazırlıyor.
  • Sunum bile hazırlıyor: Bir konuyu araştırıp bulguları slaytlara dönüştürüyor.

Üstelik tüm bunları tek bir doğal dil komutuyla zincirleme şekilde yapabiliyor. Görevi yerine getirirken neler yaptığını izleyebiliyor, bittiğinde aynı bağlamda sorular sorabiliyorsunuz.

Kendine ait bir mini tarayıcısı var

Gemini Agent bazı görevlerde izin verdiğiniz anda özel bir tarayıcı penceresi açarak interneti otomatik kontrol ediyor; sayfayı kaydırıyor, bağlantılara tıklıyor ve işlemi tamamlıyor. İsterseniz “Kontrolü al” diyerek her şeyi anında devralabiliyorsunuz.

Diğer görevlerde ise hiç tarayıcı açmadan doğrudan Gmail, Drive ve Takvim gibi Google uygulamalarına bağlanıyor.

Gemini Agent şu aşamada Perplexity’nin Comet'i veya ChatGPT’nin Atlas’ı gibi modern otonom tarayıcı asistanlarına benziyor ancak Chrome’a tamamen entegre olmadığı için tüm oturum ve şifrelerinize erişemiyor. Bu durum daha düşük risk sağlıyor fakat bazı konularda da daha az yetenekli olduğu anlamına geliyor. Yine de bahsettiğimiz tarayıcılardaki “prompt injection” gibi saldırılara kapısı tamamen kapalı değil, yani kullanırken dikkatli olmakta fayda var.

Gemini 3 ve Gemini 3 Pro Tanıtıldı (Onlardan Daha İyisi Yok) Gemini 3 ve Gemini 3 Pro Tanıtıldı (Onlardan Daha İyisi Yok)
Google CEO'sundan Şaşırtan Uyarı: "Yapay Zekâya Körü Körüne Güvenmeyin!" Google CEO'sundan Şaşırtan Uyarı: "Yapay Zekâya Körü Körüne Güvenmeyin!"

Peki siz Gemini Agent hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Google Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Her Birini Heyecanla Tek Solukta İzleyeceğiniz, 2026'da Gelecek Bilim Kurgu Filmleri

Her Birini Heyecanla Tek Solukta İzleyeceğiniz, 2026'da Gelecek Bilim Kurgu Filmleri

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

Gerçek mi Efsane mi? Telefonun Şarjını %20-%80 Arasında Tutmak Gerçekten İşe Yarıyor mu?

Gerçek mi Efsane mi? Telefonun Şarjını %20-%80 Arasında Tutmak Gerçekten İşe Yarıyor mu?

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim