Gemini Artık Android Telefonlarda Oyun Oynarken Taktik Verecek

Google, Android oyuncular için geliştirdiği Play Games Sidekick özelliğini duyurdu. Gemini Live destekli bu yapay zekâ, oyun sırasında ekranı analiz ederek gerçek zamanlı taktikler ve ipuçları sunuyor. Özellik şimdilik yaklaşık 90 Play Store oyununda kullanılabiliyor.

Mobil oyun oynarken zor bir bölümde takılıp kaldığınız oldu mu? Çoğu oyuncu böyle durumlarda oyunu durdurup internette rehber arıyor ya da YouTube’da çözüm videolarına bakıyor. Google ise bu süreci tamamen ortadan kaldırabilecek yeni bir özellik duyurdu.

Şirket, Android oyunları için Play Games Sidekick adlı yapay zekâ destekli yeni aracını tanıttı. Bu sistem sayesinde oyuncular, oyundan çıkmadan doğrudan ekran üzerinde yardım alabilecek.

Gemini Live, Oyun Ekranını Analiz Ederek Gerçek Zamanlı Öneriler Sunuyor

Yeni özellik, Gemini Live ile çalışıyor. Oyuncular oyun sırasında ekranın sağ tarafından kaydırarak Sidekick panelini açabiliyor ve yapay zekâdan yardım isteyebiliyor.

Gemini’nin en dikkat çekici tarafı ise oyunu gerçekten “görebilmesi”. Ekran paylaşımı özelliği sayesinde yapay zekâ, o anda oyunda neler olduğunu analiz ediyor ve buna göre öneriler sunuyor. Örneğin zorlu bir boss savaşında takıldıysanız, Gemini size hangi stratejiyi uygulamanız gerektiğini söyleyebiliyor.

Sidekick Sadece Taktik Vermiyor: Oyun Bilgilerini de Tek Yerde Topluyor

Play Games Sidekick, yalnızca ipuçları sunan bir araç değil. Aynı zamanda oyuncular için bir tür kontrol merkezi gibi çalışıyor.

Bu panel üzerinden Arşiv, Play Points bonusları, oyuncu streak’leri ve profil bilgileri gibi birçok veriye tek bir yerden ulaşabiliyorsunuz. Böylece hem oyundan çıkmadan ilerlemenizi takip edebiliyor hem de ihtiyaç duyduğunuz bilgilere hızlıca ulaşabiliyorsunuz.

Google’ın açıklamasına göre Play Games Sidekick şu anda yaklaşık 90 farklı Play Store oyunuyla uyumlu. Desteklenen oyunlar arasında Deep Rock Galactic: Survivor ve Dungeon Clawler gibi yapımlar da bulunuyor.