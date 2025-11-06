Tümü Webekno
Gemini Artık E-postalarınızı, Belgelerinizi ve Sohbetlerinizi Görüp İnceleyebilecek (Tabii Siz İsterseniz)

Gemini artık Deep Research yani ülkemizde bilinen adıyla Derin Araştırma modunda size ait özel verilere kadar araştırma ve işlem yapabilecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, yapay zekâ destekli asistanı Gemini'ın Deep Research özelliği için dikkat çekici bir yenilik duyurdu. Artık kullanıcılar, e-posta, Drive belgeleri ve sohbet geçmişleri üzerinden “derin araştırma” yaptırabiliyor.

Google bu özelliği, Gemini’ın yalnızca sorulara yanıt vermek yerine çok adımlı araştırma planları oluşturarak kapsamlı raporlar hazırlayabilen bir “araştırma asistanı” hâline getirdiğini söylüyor. Kullanıcılar oluşturulan raporları ister ek bilgilerle geliştirebiliyor, ister Google Dökümanlar’a ya da yapay zekâ tarafından üretilen bir podcast’e dönüştürebiliyor.

Şirketler de şirket içi tüm verilerini Deep Research'ta kullanabilecek

2

Deep Research ayrıca artık Workspace ürünleriyle doğrudan entegre çalışıyor. Yani bir pazarlama analizi yapmak isteyen ekip, Gemini’ın e-posta zincirlerini, proje planlarını ve belgeleri incelemesini sağlayabiliyor. Ayrıca rakip ürünlerle ilgili kapsamlı raporlar da hazırlanabiliyor ve bu raporlar hem halka açık verileri hem de ekip içi dosyaları ve sohbetleri harmanlayabiliyor. Şimdilik sadece masaüstünde kullanılabilen özellik, yakında mobil cihazlara da gelecek.

Google, gizlilik konusuna da dikkat çekeceğini belirtiyor ancak kullanıcıların kişisel verilerinin yapay zekâ analizlerinde yer alacak olması, güvenlik ve veri gizliliği tartışmalarını da beraberinde getirecek gibi.

