Teknoloji devleri, akıllı ev deneyimini daha gelişmiş yapay zekâ sistemleriyle dönüştürmeye hazırlanıyor. Sesli asistanların günlük yaşamda üstlendiği rol giderek artarken, kullanıcıların beklentileri de daha doğal ve esnek etkileşimlere kayıyor. Yaşanan bu değişim, akıllı ev cihazlarının kullanımını çok daha pratik ve kişisel hale getiriyor. Google’ın yeni duyurduğu Gemini for Home da bu dönüşümün en güncel örneği olarak öne çıkıyor.

Google, uzun süredir beklenen adımını attı. Şirket, Google Asistan’ın yerini alacak yeni yapay zekâ tabanlı sesli asistanı “Gemini for Home”u duyurdu. Yeni sistem ekim ayında kullanıma sunulacak ve zamanla Nest hoparlörler ile ekranlarda mevcut Asistan’ın yerini alacak.

Gemini for Home, Google’ın en gelişmiş yapay zekâ modelleri üzerine kurulmuş durumda. Yine “Hey Google” diyerek asistanı çağırabileceksiniz ama bu kez konuşmalar çok daha doğal olacak. Artık tek bir cümleyle birden fazla iş halletmek mümkün. Örneğin ışıkları kısabilir, aynı anda sıcaklığı ayarlayabilir ya da takvime not düşüp alışveriş listesi oluşturabilirsiniz.

Gemini Live ile sürekli “Hey Google” demeden sohbet mümkün

Artık tek bir cümleyle birden fazla komut verilebilecek, takvim notları, alışveriş listeleri ve hatırlatıcılar daha akıcı şekilde oluşturulabilecek. Yeni platformun öne çıkan özelliklerinden biri de “Gemini Live” modu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, sürekli tetikleme komutu vermeden sohbet tarzı bir etkileşim başlatabiliyor.

Yemek tariflerinden hikâye anlatımına, cihaz ayarlarından seyahat planlarına kadar farklı alanlarda diyalog kurulabiliyor. Aynı zamanda medya içerikleri ve bilgi sorguları da daha bağlamsal yanıtlarla karşılık buluyor.

Google, Gemini for Home’un hem ücretsiz hem de ücretli versiyonlarını sunacağını açıkladı. Ancak şimdilik fiyat detayları gizemini koruyor. Etkinlikte dikkat çeken bir diğer detay ise, tabanında renkli ışık efektleri bulunan yeni akıllı hoparlörün kısa süreliğine sahneye çıkmasıydı. Görünen o ki, Gemini for Home ile birlikte akıllı ev asistanları pazarında yepyeni bir rekabet dönemi kapıda.