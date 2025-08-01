Google'ın ilk olarak Mayıs ayındaki etkinliğinde tanıttığı Gemini 2.5 Deep Think, bugün itibarıyla kullanıma sunuldu.

Google, şimdiye kadarki en “akıllı” yapay zekâ modeli Gemini 2.5 Deep Think'i kullanıma sundu. Bu yeni model, birden fazla yapay zekâyı aynı anda çalıştırarak soruları daha derinlemesine düşünüp en iyi cevabı seçebiliyor. Yani sadece hızlı değil, aynı zamanda daha zeki cevaplar üretiyor.

Bu gelişmiş model, bugünden itibaren Google’ın aylık 250 dolarlık Ultra abonelerine sunulmuş durumda. Model ilk olarak Mayıs ayındaki Google I/O etkinliğinde tanıtılmıştı ve ancak bugün kullanıcılara sunulabildi.

Birden fazla "akıllı ajan" kullanıp sonuçları değerlendiriyor

Gemini 2.5 Deep Think, sıradan yapay zekâlardan farklı olarak birden fazla "akıllı ajan" kullanıyor. Bu sistem daha fazla işlem gücü istese de sonuçta daha kaliteli cevaplar veriyor. Google, bu modelin bir versiyonunu Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda altın madalya kazandırmak için bile kullanmış.

Ayrıca bu modelin matematik ve fen gibi alanlardaki binlerce zor soruyu çözme testinde, rakiplerinden çok daha iyi sonuçlar verdiği söyleniyor. Örneğin “Humanity's Last Exam” adlı zorlu testte Gemini 2.5, OpenAI ve xAI’ın modellerine fark atmış durumda.

Tüm testlerde rakiplerinin açık ara önünde

Kod yazma konusunda da oldukça iddialı. “LiveCodeBench 6” testinde, %87,6’lık başarı oranıyla yine OpenAI ve xAI’ın önünde yer alıyor. Üstelik web tasarımı gibi estetik işler konusunda da daha etkileyici çıktılar veriyor. Model, gerektiğinde Google Arama ve kod çalıştırma araçlarını otomatik olarak kullanabiliyor. Ayrıca geleneksel modellere göre çok daha uzun ve detaylı cevaplar oluşturabiliyor.

Google, yakın zamanda bu modeli bazı geliştiricilere ve işletmelere test amaçlı da açmayı planlıyor. Böylece bu çoklu yapay zekâ modelinin farklı alanlarda nasıl kullanılabileceği daha iyi anlaşılacak.