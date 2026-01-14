Google Veo 3.1'e Yepyeni Özellikler Geldi: Fotoğraflardan Dikey, 4K ve Hikâye Odaklı Videolar Dönemi Başlıyor

Google, video üretim aracı Veo 3.1'e bir dizi yeni özellik eklediğini duyurdu. Bu özellikler arasından en dikkat çekeni artık dikey videolar üretilebilecek olması.

Google, yapay zekâ destekli video üretim aracı Veo 3.1 için dikkat çekici yenilikler duyurdu.

Yeni güncelleme sayesinde kullanıcılar artık yalnızca birkaç referans görsel ve kısa komutlarla çok daha tutarlı, yaratıcı ve profesyonel videolar üretebiliyor. Üstelik bu videolar, mobil odaklı dikey format ve 4K çözünürlük desteğiyle geliyor.

Fotoğraflardan daha canlı hikâyeler

Veo 3.1, “Ingredients to Video” özelliğini önemli ölçüde geliştiriyor. Basit görsellerden bile hareketli, eğlenceli ve paylaşılabilir videolar üretmek mümkün hâle geliyor.

Güncelleme, diyalogları ve hikâye anlatımını zenginleştirerek videoların daha “canlı” hissettirmesini sağlıyor.

Karakterler ve mekânlar artık tutarlı

Yeni sürümle birlikte karakterlerin kimlik tutarlılığı büyük ölçüde iyileştirildi. Aynı karakter, farklı sahnelerde görünümünü koruyabiliyor.

Ayrıca arka planlar, nesneler ve dokular sahneler arasında tekrar kullanılabiliyor. Bu da özellikle hikâye anlatımı ve seri içerik üretenler için büyük bir avantaj.

Dikey video ve 4K kalite desteği

Veo 3.1’in en dikkat çeken yeniliklerinden biri ilk kez yerel 9:16 (dikey) video üretimini desteklemesi. YouTube Shorts ve benzeri platformlar için kırpma ya da kalite kaybı olmadan tam ekran videolar oluşturulabiliyor.

Buna ek olarak 1080p ve 4K yükseltme (upscaling) desteğiyle profesyonel prodüksiyonlara uygun, yüksek netlikte videolar üretmek mümkün.

Kimler kullanabilecek?