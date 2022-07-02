18-25 Yaşındaki Gençlere Ücretsiz Müzekart Dağıtılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelen son açıklamayla birlikte 18-25 yaş arasındaki gençlere ücretsiz Müzekart dağıtılacağı öğrenildi. Gelin şartları ve detayları beraber inceleyelim.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı bakanı Mehmet Kasapoğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile birlikte gençleri sevindirecek bir haber verdi. Okul okuyup okumadığı fark etmeksizin belirli bir yaş grubundaki gençler, belirli bir süreliğine müzeleri ücretsiz gezebilecek.

Peki ücretsiz Müzekart almaya kimler uygun? Hangi şartlar ile Müzekart alınabilir? Şartlar nedir? Gelin Bakan Kasapoğlu’nun yaptığı Müzekart açıklamasındaki detaylara beraber göz atalım.

Ücretsiz Müzekart almanın şartları nedir, nasıl başvurulur?

Kasapoğlu’nun açıklamasına göre okul okuyup okumadığı fark etmeksizin 18-25 yaş aralığındaki gençler, ücretsiz Müzekart uygulamasından yararlanabilecek. Eğer Müzekart başvurunuz kabul edilirse 1 Temmuz – 1 Ekim tarihleri arasında Müzekart geçerli olan müzelere ücretsiz olarak girebileceksiniz. Peki nasıl başvurulur?

Ücretsiz Müzekart’a başvurmak için buradaki bağlantıya tıklamanız ve sitenin aşağısındaki formu doldurmanız gerekiyor. Formu doldurduktan sonra şu şartları onaylamak suretiyle Müzekart başvurusunu tamamlıyorsunuz:

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1 Temmuz – 1 Ekim tarihleri arasında haftada en az 5 saat gönüllülük faaliyetlerine katılmak

Üyelik sözleşmesi ve Kullanım Koşullarını kabul etmek

Bu kart ile birlikte aynı müzeye iki kere giriş izniniz oluyor. Gezebileceğiniz müzeler arasında şu müzeler bulunuyor:

Nemrut Dağı (Adıyaman)

Anadolu Medeniyetler Müzesi (Ankara)

Cumhuriyet Müzesi (Ankara)

Alanya Kalesi (Antalya)

Apollon Tapınağı (Aydın)

Assos Ören Yeri (Çanakkale)

Pamukkale Travertenleri (Denizli)

İstanbul Arkeoloji Müzesi (İstanbul)

Galata Kulesi (İstanbul)

Efes Antik Kenti (İzmir)

Göbeklitepe (Şanlıurfa)

Sümela Manastırı (Trabzon)

Gezebileceğiniz müzelerin tamamını dilerseniz bu bağlantıdaki PDF dosyasından görebilirsiniz. Siz ücretsiz Müzekart uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.