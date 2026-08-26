Yerli telefon şirketi General Mobile, yeni uygun fiyatlı 5G telefonu GM 26'yı ülkemizde satışa sundu. İşte özellikleri ve fiyatı.

Yerli akıllı telefon firması General Mobile, yeni modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise şirket, uygun fiyatlı 5G telefon arayanların göz atabileceği yepyeni bir modelini Türkiye’de satışa sundu. Bütçe dostu segmentte konumlanan bu telefon, General Mobile GM 26 ismiyle karşımıza çıkıyor.

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Telefonun arka tarafında sol üst kısma yerleştirilen bir kamera tasarımı görüyoruz. Önde ise maalesef biraz modası geçmiş diyebileceğimiz çentikli tasarım kullanılmış. Cihazın uygun fiyatlı olmasına rağmen dikkat çeken özellikleri olduğunu belirtmek gerek.

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General Mobile GM 26 özellikleri

Ekran 6,75 inç, HD+, 120 Hz, LCD İşlemci Unisoc T8200 RAM 6/8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP + 0.08 MP Ön kamera 5 MP Batarya 6000 mAh İşletim sistemi Android 16

GM 26 modelinde 6,75 inç büyüklüğünde bir LCD ekran bulunuyor. Akıcı bir görsel deneyim sunması adına ekranda 120 Hz yenileme hızı desteği unutulmamış. Ancak çözünürlük yalnızca 720p olarak karşımıza çıkıyor. Toplam 201 gram ağırlığındaki telefonun yan yüzeyine ise hızlı erişim sağlayan bir parmak izi okuyucu entegre edilmiş.

Cihazın kalbinde 5G desteğiyle öne çıkan Unisoc T8200 işlemci var. Ona 6/8 GB RAM seçenekleri ve 128/256 GB depolama seçenekleri eşlik ediyor. Kutudan Android 16 ile çıkan modelde toz ve su sıçramalarına karşı IP54 sertifikası var. Bunlara ek olarak Wi-Fi 6’da eklenmiş.

En güçlü olduğu konulardan biri bataryası. Cihazda 6.000 mAh kapasiteli devasa bir pil görüyoruz. Büyük bataryaya rağmen maalesef hızlı şarj teknolojisi bulunmuyor ve 10W desteğiyle geliyor. Kamera tarafına baktığımızda arkada 50 MP’lik ana kamera ve 0.08 MP’lik yardımcı kamera görüyoruz. Önde ise 5 MP’lik bir selfie kamerası var.

General Mobile GM 26 fiyatı